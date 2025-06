Borderlands 4 : une fonctionnalité fortement demandée par les joueurs sera finalement intégrée

Cette semaine, Gearbox Software et 2K Games ont dévoilé les différentes éditions de Borderlands 4 et leurs prix, ainsi qu'un ECHO-4 Bundle assez onéreux et ne contenant pas le jeu. Alors qu'un Borderlands Fan Fest va se tenir ce samedi et que certains médias et influenceurs ont déjà pu poser leurs mains dessus, Randy Pitchford a longuement pris la parole sur Twitter / X afin de nous parler d'un détail qui a évidemment fait parler les fans, l'absence d'une mini-carte sur l'interface dans le gameplay montré lors du State of Play en avril, remplacée par une boussole de navigation en haut de l'écran comme dans un Skyrim. Un peu de contexte s'impose, car il s'agit en réalité d'un retour aux sources puisque Borderlands premier du nom n'avait pas ce genre de map et utilisait justement des indications rudimentaires en bas de l'écran pour se repérer, ce qui a été modifié dans Borderlands: Game of the Year Edition sur PS4, Xbox One et PC. Le CEO de Gearbox a donc expliqué les raisons de ce choix, qui se tiennent, mais n'a pas fait ça dans le vent. En effet, il a terminé sa déclaration en annonçant une bonne nouvelle, à savoir que l'équipe est finalement parvenue à ajouter un radar de combat, qui sera intégré à la version commercialisée au lancement. Comme vous pouvez le constater, il montrera donc les ennemis autour de nous avec une indication quant à leur élévation.

A combat radar is now an optional feature in Borderlands 4, you guys! Here’s a sneak peek at what it looks like! 29/32 pic.twitter.com/kcKebRqE2r

Nous avons par ailleurs traduit l'intégralité de son pitch :

Parlons des mini-cartes et du radar en lien avec la navigation et la conception des combats dans Borderlands 4. Si vous restez, vous recevrez un cadeau à la fin.

Premièrement, la navigation... Borderlands 4 est bien plus vaste et fluide que jamais. Il y a des missions principales et des quêtes secondaires (nombreuses) qui ont souvent des objectifs, parfois multiples, dépassant le cadre d'une mini-carte.

Pour illustrer à quel point c'est un problème dans la pratique en termes d'ergonomie, beaucoup d'entre nous possèdent une voiture avec une carte complète affichée sur l'écran LCD central (qui permet de dézoomer pour afficher les itinéraires complets et de zoomer pendant la conduite). Ces fonctions deviennent quasiment inutilisables sur les écrans de moins de 6 pouces. Certaines voitures (comme la mienne) proposent une mini-carte sur l'écran du conducteur. La plupart sont plus grandes que la mini-carte du jeu, mais restent peu utilisées par la plupart des utilisateurs pour la navigation.

De plus, le jeu offre une verticalité bien plus grande que jamais. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de mouvement et de traversée impressionnantes de Borderlands 4, se déplacer de haut en bas est amusant et parfois plus fréquent que de se déplacer au niveau du sol. La mini-carte devient donc problématique pour la navigation dans les environnements verticaux. Si vous avez déjà essayé d'utiliser Google Maps pour vous déplacer à Tokyo, vous savez à quel point cela peut être déroutant et complexe.

La mini-carte entraîne trois coûts importants (et bien d'autres). Ces coûts sont réels et obligent les développeurs à faire des compromis avec d'autres fonctionnalités. Ils incluent le temps de développement, la couverture de l'écran, ainsi que l'utilisation du processeur (CPU) et de la mémoire.

Le temps de développement de la mini-carte n'est pas insignifiant. Il ne s'agit pas simplement de créer une version réduite de la carte principale (ce qui dépasse le cadre de ce fil de discussion). Il s'agit d'un système entièrement nouveau qui nécessite un temps de développement considérable, qui pourrait être consacré à d'autres fonctionnalités et contenus. L'impact sur l'espace de l'écran n'est pas négligeable et bien que nous pourrions en faire une option, nous devrions quand même concevoir le jeu pour qu'il fonctionne bien avec ou sans lui par rapport au reste de l'espace de l'écran pour l'ATH et la vue du monde. Le coût en mémoire et CPU d'une mini-carte est considérable. Pour un jeu comme celui-ci, ce compromis n'en vaut tout simplement pas la peine. Des performances élevées et une mémoire importante pour les autres éléments visuels et les données des joueurs sont bien plus importantes, surtout compte tenu de l'évolution du gameplay de Borderlands 4.

Nous investissons donc davantage dans la carte principale, plus grande, pour la rendre plus utile, rapide et performante. Nous investissons également dans d'autres fonctionnalités de navigation, comme la boussole et le drone compagnon intelligent EchoBot. Le drone EchoBot dessinera littéralement pour vous un chemin de navigation holographique dans le monde, afin que vous puissiez parcourir la ligne pour suivre le sentier d'or.

La boussole peut désormais vous montrer des cibles d'opportunité et d'autres points d'intérêt avec de nombreux marqueurs, et pas seulement la cible de navigation unique d'une destination de mission suivie. Et elle peut également vous indiquer non seulement dans quelle direction aller pour trouver le point d'intérêt, l'objectif, l'allié, le butin, le magasin ou l'ennemi, mais elle indique également si la cible est au-dessus de vous, en dessous de vous ou à votre niveau.

Pour la navigation, compte tenu de son utilité, de l'investissement dans de nouvelles fonctionnalités comme l'Echobot, la boussole et la grande carte, combiné à la conception du monde et à l'ensemble des mouvements, et à la réalité des performances et de la mémoire, la conception à laquelle nous nous sommes engagés pour Borderlands 4 est supérieure à tous points de vue.

Mais qu'en est-il du combat ? Comment les joueurs peuvent-ils avoir une vision spatiale et situationnelle des positions ennemies sans une mini-carte qui les affiche sous forme de points à l'écran ? Pour être honnête, nous utilisons la boussole depuis si longtemps pour évaluer la situation de combat que le radar ne nous manque pas. Nous avons arrêté d'y penser. Nous pouvons prouver qu'au niveau débutant, cela n'a pas d'importance et qu'au niveau avancé, la boussole est préférée.

Nous avons récemment effectué une tournée de presse. Certains d'entre nous ont parcouru l'Asie du Sud-Est, d'autres toute l'Europe, et d'autres encore l'Amérique du Nord. Nous avons discuté avec des journalistes, des streameurs, des créateurs de contenu, des passionnés et des partenaires du monde entier. Nous avons laissé les personnes rencontrées jouer au jeu pendant une, deux, parfois trois heures. Nous les avons placées en mission, mis face à un combat de boss d'Arche, laissées se déplacer librement... tout cela avec peu de supervision et sans aucune restriction de leur expérience du contenu de la version que nous avions apportée. J'en faisais partie (Asie du Sud-Est). Vous pouvez voir les résultats maintenant. L'embargo sur leurs articles, reportages et vidéos relatant leur expérience a été levé hier (le 18 juin, NDLR) (même si la tournée a eu lieu il y a des semaines). Cherchez ces articles : ils vous donneront une bonne idée d'où nous en sommes.

Lors de notre tournée, certaines personnes de chaque territoire ont regretté la mini-carte. J'estime qu'environ 15 % l'ont mentionnée et que la plupart, après avoir joué, étaient d'accord avec nos choix de navigation. Cependant, quelques-uns ont maintenu leur position quant à l'utilité au combat. Ils ont plaidé en faveur d'un radar de combat. Des discussions ont lieu sur les réseaux sociaux et les forums à ce sujet partout sur Internet.

Pendant la tournée, les responsables de Borderlands 4, dont moi-même, parlaient en coulisses de ce que nous avions appris lors des sessions. Nous étions ravis : les gens AIMAIENT le jeu ! Mais une chose nous a marqués. Ceux qui ont persisté dans leurs opinions sur le radar de combat avaient raison. Nous sommes devenus experts en boussole de combat, mais le combat est avant tout une question de sensations. Devrions-nous exiger de chacun qu'il apprenne à connaître la boussole afin d'avoir conscience de la situation ennemie ?

Alors que moi et le responsable du développement, Steve Jones (et certains autres gars) étions en train de fouiller avec les producteurs pour essayer de comprendre ce qu'il faudrait pour ajouter ces fonctionnalités et si nous pouvions y arriver à temps pour l'expédier ou non, quelque chose d'impressionnant s'est produit. Fidèles à la philosophie Gearbox, où « ceux qui le construisent, gagnent », certains développeurs se sont réunis et ont trouvé du temps libre. Certains héros de Gearbox ont fait ce que des héros de Gearbox font !

Le directeur créatif de Borderlands 4, Graeme Timmins, a rencontré des membres de l'équipe de l'interface utilisateur, notamment le génial Jason Brown et le badass Justin Dooley, et a fait appel à l'art du super talentueux Ray Peña.

Ces gars-là se sont séparés et ont réalisé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont ajouté une fonctionnalité de radar de combat au jeu ! Et ils ont réussi à l'intégrer de justesse pour une validation qualité, afin qu'elle puisse être intégrée à la branche principale de notre logiciel, à temps pour être disponible avec Borderlands 4 le 12 septembre. Un radar de combat est désormais une fonctionnalité optionnelle dans Borderlands 4 ! Voici un aperçu de son apparence (voir la vidéo plus haut, NDLR) !

Cette fonctionnalité sera désactivée par défaut au lancement. Elle n'a pas été déployée suffisamment tôt pour être intégrée à notre branche pour la version que nous présenterons au Borderlands Fan Fest ce week-end. Mais elle est désormais officiellement intégrée au jeu ! C'est grâce aux meilleurs éléments de notre communauté que cela s'est produit. Je parle des vrais fans qui souhaitent sincèrement le meilleur pour le jeu, qui ont apporté des commentaires constructifs et des arguments raisonnables. Vous savez qui vous êtes et vous êtes géniaux ! C'est grâce à vous que tout cela est possible !

J'espère que tout le monde est enthousiasmé par cette nouvelle fonctionnalité de dernière minute ! J'espère vous voir tous au Borderlands Fan Fest ce week-end ! Borderlands 4 sortira le 12 septembre 2025. J'AI TELLEMENT HÂTE !