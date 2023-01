Nintendo : la Switch devient la console la plus vendue en France, les jeux cartonnent aussi

Nintendo et les consoles, c'est un peu du yo-yo. Le constructeur japonais alterne entre les machines qui se vendent comme des petits pains et celles qui ont du mal à séduire. Après la Wii qui a battu tous les records, la Wii U a été un véritable échec, mais Nintendo s'en est très bien remis avec la Switch.

La console de salon portable s'est vendue à 114,33 millions d'exemplaires dans le monde, en date du 30 septembre dernier, mais cette semaine, le directeur général de Nintendo France Philippe Lavoué apporte quelques précisions concernant le marché dans l'Hexagone. En 2022, la Switch s'est écoulée à 987 000 exemplaires chez nous, portant le total à 7,1 millions de consoles vendues. C'est officiel, la Nintendo Switch est la console la plus vendue vendue en France, dépassant la Wii et ses 6,3 millions d'exemplaires écoulés à l'époque. Philippe Lavoué explique ainsi que « 10,5 % des 67 millions de Français sont équipés d'une Switch ».

Du côté des jeux, Nintendo est lui aussi le roi incontestable. Parmi les 10 titres les plus vendus en France en 2022, neuf sont des jeux Switch et trois des Pokémon ! Nous retrouvons ainsi Pokémon Écarlate et Violet à plus de 700 000 exemplaires vendus, mais aussi Légendes Pokémon : Arceus qui est le jeu le plus vendu en France l'année dernière, devançant FIFA 23 sur PS4. Le constructeur japonais a aussi pu compter sur Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe pour assurer son succès.

En 2023, Nintendo lancera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild dont la date de sortie est fixée au 12 mai 2023, vous pouvez le précommander contre 64,99 € à la Fnac.