TEST Légendes Pokémon : Arceus, le jeu que tout le monde attendait sur Switch ?

Le jour et la nuit





Pokémon est une licence connue aux quatre coins du globe. Entre jeux, figurines, films, et goodies en tout genre, vous avez forcément aperçu un « Pikachu » dans un rayon. Au fil des générations, la franchise a su évoluer dans le domaine vidéoludique, en apportant un brin de nouveautés concernant la direction artistique, la prise en main et l’univers. Malgré quelques spin-offs plus ou moins sympathiques, il n’y a jamais eu de véritable cassure dans la série principale… jusqu’à aujourd’hui. Nintendo et la Pokémon Company donnent naissance à Légendes Pokémon : Arceus, un jeu qui paraît plus mature qu’à l’accoutumée et qui a fait saliver pas mal de fans au travers de quelques vidéos promotionnelles appétissantes. Nous avons terminé la bête, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette nouvelle expérience.

Le jeu est plus fin, plus beau, plus agréable à l’œil en mode Portable.

La partie visuelle est sans doute le point qui fait peur à énormément de joueurs. Et pour cause, les développeurs proposent un open world proche d’un The Legend of Zelda: Breath of Wild (par ailleurs, il y a pas mal de similitudes visuelles entre les deux productions, nous ne serions pas surpris d’apprendre que l’équipe a utilisé quelques assets). En mode TV, le titre fait de son mieux pour exhiber quelque chose de correct à l’image. Nous trainons des pieds dans des plaines vastes et variées, forcément, la console crache ses poumons pour nous amuser un brin les mirettes. Les décors étalent plusieurs éléments, mais les imperfections sont trop nombreuses et gâchent un brin l’immersion. Nous pensons principalement au popping où des arbres, des créatures et des textures surgissent sans crier gare. En outre, lorsque l’écran est un poil surchargé, nous avons constaté de légères saccades (pas trop dérangeantes) et l’aliasing est tout de même présent.

Pour profiter comme il se doit de la magie « Pokémon » à travers un écran, il faut donc passer en mode Portable. Ici et chose plutôt surprenante, Légendes Pokémon : Arceus tourne parfaitement, même si des impuretés sont là. Aucun ralentissement, un popping beaucoup moins déroutant, l'aliasing peu visible... Le jeu est plus fin, plus beau, plus agréable à l’œil. Pour vous dire, la différence est tellement visible qu’il est difficile de revenir sur un téléviseur. En outre et pour vous parler un peu de la direction artistique, nous avons sous les yeux un opus moins coloré qu’un Pokémon classique. Les teintes sont ternes, les couleurs sont plus légères, nous adorons ce rendu quelque prosaïque se rapprochant de certains longs-métrages de Ghibli. Pour ce qui est de la modélisation des créatures, ce n’est pas mal du tout et les animations sont plutôt bonnes dans l’ensemble. Notez que nous avons droit à une production en temps réel, ce qui veut dire que nous passons du jour à la nuit en quelques minutes, avec par moment de petites bourrasques et orages qui s’invitent à la fête.

Et la bande-son dans tout cela ? Les développeurs jouent beaucoup sur l’ambiance et les bruitages de la faune et de la flore pour marquer et immerger, c’est plutôt plaisant. Quelques mélopées s’amorcent lorsque nous nous lançons dans des batailles, trouvons des endroits secrets, parcourons des champs enchanteurs ou des lieux peuplés. Certaines notes sont dynamiques, d’autres plus douces et collent parfaitement à l’ambiance visuelle étalée sous nos yeux. Point que nous apprécions, des sonorités typiques à la franchise ont été conservées et les cris des Pokémon correspondent à leur génération. Par exemple, prenez un Onix et vous entendrez un vieux hurlement venu tout droit de la première Game Boy. Vraiment délirant et amusant.

Pokémon… Go !





La Pokémon Company casse les codes de la licence en proposant un climat visuel plus proche des productions actuelles. Forcément, le gameplay change un peu, même si plusieurs mécaniques propres à la série sont toujours d’actualité. Ainsi, nous pouvons marcher, courir, nous cacher dans de hautes herbes pour débusquer des créatures. Ce nouveau monde est hostile, il ne suffit pas de déambuler avec nonchalance pour arriver à nos fins. Si certains Pokémon sont amicaux, d’autres sont plus agressifs et n’hésitent pas à nous attaquer (et même nous poursuivre) pour en découdre. Il faut alors analyser une bestiole et comprendre un peu son comportement pour la capturer.

C’est toujours aussi jouissif d’en découdre avec des créatures de plus en plus robustes.

Par ailleurs, deux méthodes s’offrent à nous. La première, lancer une Poké Ball avec la gâchette ZR et attendre que notre ami soit enfermé dedans. La deuxième, et s’il résiste, débuter un combat pour l’affaiblir et l’attraper une bonne fois pour toutes. Les affrontements, eux, se déroulent au tour par tout pour ne pas changer. Nous pouvons sélectionner une action, user d’un objet, faire intervenir un autre Pokémon, ou tout simplement prendre la fuite. Lorsque nous ordonnons une offensive, il est possible de choisir un Style. D'un côté, nous avons « Puissant », qui renforce notre capacité, de l’autre « Rapide », qui permet parfois d’obtenir un tour en avance. Il faut comprendre, anticiper et réagir en fonction de l’adversaire (et de son élément) que nous avons en face. L’aspect tactique (et technique) est présent, et ajoute une certaine tension aux combats. En d’autres termes, c’est toujours aussi jouissif d’en découdre avec des créatures de plus en plus robustes.

L’autre facette de Légendes Pokémon : Arceus, c’est l’exploration. Nous voyageons dans des environnements variés où nous pouvons débusquer des Pokémon à des endroits spécifiques selon leur catégorie. Nous explorons alors chaque recoin pour trouver des créatures rares qui peuvent nous aider dans notre quête. En outre, pour nous déplacer rapidement et facilement, nous pouvons invoquer des Pokémon spéciaux (que nous récupérons au fil de notre odyssée) avec une flute en appuyant tout simplement sur « Plus ». Une carte est mise à notre disposition pour placer des marques et repérer nos camps nous permettant de nos reposer. Car oui, l’aventure peut être éprouvante, et il est important de souffler pour redonner de l’énergie à nos compagnons. De plus, nous trouvons sur notre route des objets, des fruits, des aliments qui donnent la possibilité de concevoir des ustensiles. Qui servent à ? Améliorer ou booster les aptitudes de nos bestioles, à concevoir des Poké Ball et bien d’autres choses pratiques ; vive la Boîte à Outils !

Autre phase qui apporte un peu de folie à nos expéditions, les Distorsions Spatio-Temporelles. Les quoi ? Il s’agit en fait d’une zone éphémère située à un lieu précis qui apparaît de temps en temps dans les parages. Là-bas, nous y trouvons des objets très rares, mais aussi des Pokémon que nous ne croisons jamais. Durant quelques minutes, nous nous lançons dans des combats endiablés et capturons de nouvelles espèces. Sincèrement, c’est ultra divertissant, le joueur a des pulsions d’excitation et fait tout son possible pour obtenir ce qu’il lui manque dans sa base de données. Petit conseil, n’y allez pas avec des Pokémon « KO » et l'inventaire vide, vous risqueriez d’être frustré...

♫ Un jour je serai le meilleur chercheur ♫





Une espèce de faille Spatio-Temporelle a fait son apparition dans les cieux, au-dessus du Mont Couronné. Notre aventure commence avec un jeune protagoniste tombé du ciel, qui ne se souvient de rien. Il est aidé par quelques habitants de Rusti-Cité, qui vont lui donner des vêtements, un logement, et un petit boulot : celui de collecter des informations sur les Pokémon. Plusieurs clans sont en conflit, certaines terres sont dangereuses, nous partons explorer la région de Hisui afin d’en apprendre un peu plus sur son passé.

Vous ne verrez pas le temps passer.

L’histoire, un poil plus adulte, emplie de rebondissements et de révélations, change de ce que nous pouvons voir habituellement, et c’est très agréable de suivre le périple de notre héros/héroïne ; dont nous pouvons choisir/changer le look au passage. Cependant, il y a une certaine répétitivité dans la progression, le déroulement est le même à chaque fois : lancer une quête, explorer une zone, trouver un Pokémon spécial, augmenter en rang (représenté par des étoiles) en collectant des données, partir pour une nouvelle quête, explorer une nouvelle zone, etc., etc.

Pour casser un peu cette monotonie, nous pouvons réaliser plusieurs missions secondaires apportant des bonus non négligeables. Il y a aussi certains moments intéressants comme les affrontements contre les Pokémon Barons (des spécimens aux yeux rouges survitaminés) et contre les Pokémon Monarque, des rois/reines qui doivent être apaisés avec des « boules pacifiantes ». Bref, vous l’aurez compris, il y a « autre chose » à faire, et c’est tant mieux !

Pour arriver au bout du tunnel, tout en trainant un peu des pieds, la barre des 30 heures est dépassée. Mais Pokémon oblige, l’intérêt d’un tel titre, c’est de collecter des créatures, d’échanger avec des amis, de partir à l’aventure. Forcément, le compteur tourne, vous ne verrez pas le temps passer.

Une ère nouvelle





Légendes Pokémon : Arceus est une belle surprise. L’intrigue est originale, plus mature et, malgré sa répétitivité, le jeu est ultra addictif. Le studio part sur quelque chose de nouveau qui marche plutôt bien. Oui, tout n’est pas parfait, les imperfections sont nombreuses, mais les développeurs tiennent là une base solide pour concevoir d’autres productions s’appuyant sur ce type d’univers, à savoir un monde ouvert, libre et accrocheur. Un peu d’inédit, ça ne fait pas de mal.

De plus, le titre joue beaucoup sur la nostalgie. Arceus est une belle lettre d’amour qui s’adresse aussi aux trentenaires qui ont connu les débuts de la franchise. Si vous vous lancez dans cette épopée, prévenez votre entourage que vous allez disparaître un moment, le temps d’atteindre le sommet du Mont Couronné...

Les plus Un monde vaste et varié

La prise en main, vraiment bonne

Un sentiment de liberté et d’aventure

Plusieurs missions secondaires à réaliser

Une bande-son immersive

Une histoire plus mature

Super propre en mode Portable... Les moins ... mais pas terrible en mode TV

Des bugs, en veux-tu, en voilà

Une certaine répétitivité dans la progression (quête principale)

Notation Graphisme (mode TV) 12 20 Graphisme (mode Portable) 16 20 Bande son 17 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 18 20 Scénario 15 20 Verdict 16 20