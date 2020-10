Sekiro: Shadows Dies Twice, trailer alléchant pour les nouveautés de la mise à jour Game of the Year Edition

Vous l'aviez peut-être oublié, tant Activision l'avait annoncé tôt, mais Sekiro: Shadows Die Twice aura droit à du contenu gratuit via une mise à jour la semaine prochaine. Nous avons rendez-vous le 28 octobre à 19h00 pour télécharger un patch passant le jeu en Game of the Year Edition avec quelques nouveautés, un pack étant pour rappel prévu au Japon pour fêter ça.

Au programme de la mise à jour, un mode Reflections of Strenth pour refaire les combats de boss à tout moment, un autre appelé Gauntlets of Strength pour les enchaîner façon Boss Rush, des Remnants pour enregistrer un fantôme de nous pour les autres joueurs, et 3 tenues spéciales à débloquer pour le Loup à un Bras. Une courte bande-annonce nous montre tout cela en action, histoire aussi de nous rappeler de l'arrivée imminente de ces ajouts.

Sekiro: Shadows Die Twice est disponible à partir de 40,81 € sur Amazon.fr, et sortira pour rappel sur Stadia à l'occasion de ce patch, le 29 octobre.

