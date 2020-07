Sekiro: Shadows Die Twice, une grosse mise à jour avec un mode Boss Rush annoncée, un nouveau cap de ventes dépassé

Sekiro: Shadows Die Twice n'a pas drastiquement évolué depuis son lancement en mars 2019, si ce n'est avec des mises à jour mineures pour améliorer son aspect technique. FromSoftware et Activision ne l'ont pour autant pas abandonné, et prévoient un patch majeur gratuit pour le 29 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

La plus grosse nouveauté, ce sera de pouvoir utiliser les Idoles du Sculpteur pour participer aux défis Reflections of Strength, permettant d'affronter à nouveau n'importe quel boss à tout moment de la partie. Et pour les plus investis, les Gauntlets of Strength nous inviteront eux à enchaîner les combats avec une seule vie, pour un véritable mode Boss Rush. Ces mêmes idoles pourront aussi être utilisées pour changer l'apparence du Loup à un Bras avec trois tenues spéciales, dont Old Ashina Shinobi et Tengu : l'une est obtenue en terminant le jeu une fois, les deux autres en complétant les Gauntlets.

La dernière fonctionnalité devrait parler aux joueurs de Dark Souls. Grâce aux Remnants, nous pourrons enregistrer trente secondes de notre partie, que ce soit une technique particulière ou un combo majestueux, puis le partager à la communauté accompagné d'un texte écrit. Ces fantômes permettront aux débutants de découvrir de nouvelles manières d'affronter certains adversaires et donc de progresser grâce au soutien virtuel d'autres joueurs. L'utilisateur d'un Remnant peut noter son utilité, et si l'évaluation est positive, son émetteur peut regagner gratuitement de la vie sans passer par une idole ou des objets de soin.

À part ça, Activision nous apprend que Sekiro: Shadows Die Twice a dépassé les 5 millions de ventes, lui qui tatonnait avec les 4 millions en fin d'année dernière. Sekiro est disponible à partir de 49,90 € chez Amazon.

