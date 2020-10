Sekiro: Shadows Die Twice, une sublime édition quadruple vinyles dévoilée par Laced Records

Sorti en mars 2019 sur ordinateurs et consoles de salon, Sekiro: Shadows Die Twice est un pur jeu d'action à la FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne), et il a évidemment séduit les joueurs grâce à son gameplay, le décor du Japon féodal, mais également avec sa bande originale, qui est désormais déclinée en vinyles.

C'est Laced Records qui vient en effet de dévoiler une édition quadruple vinyles de la bande originale de Sekiro: Shadows Die Twice, composée par Yuka Kitamura et Noriyuki Asakura. Ce gros coffret regroupera ainsi 50 pistes sur quatre disques, dans des pochettes individuelles, avec des artworks réalisés par Anato Finnstark. Si une édition classique avec des vinyles noirs est évidemment proposée, les collectionneurs se tourneront vers l'édition limitée et ses disques à l'effet blanc crémeux du plus bel effet. Dans tous les cas, il faudra débourser 80 $ pour la précommande et patienter jusqu'au mois de décembre.

Si vous préférez les CD, Laced Records propose également la bande originale de Sekiro: Shadows Die Twice sur ce support, avec les mêmes 50 pistes sur deux CD, sans oublier un livret et un étui de protection. Et là, il ne vous en coûtera que 20 $. Sinon, vous pouvez acheter le jeu à 39,38 € sur Amazon.fr.

