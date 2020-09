Sekiro: Shadows Die Twice Official Artworks, le livre indispensable pour les fans

En mars 2019, From Software (Bloodborne, Dark Souls) lançait une nouvelle licence appelée Sekiro: Shadows Die Twice. Les aventures du Shinobi mystérieux ont séduit les joueurs du monde entier malgré sa difficulté fort élevée. Le joueur y incarne le « loup à un bras », un shinobi qui n'a peur de rien, même pas de la mort. L'aventure se déroule dans un Japon médiéval fantastique empli de créatures légendaires issues des Yôkai légendaires tirés des Emaki d'antan.

Sekiro: Shadows Die Twice - Official Artworks contient 304 pages superbement illustrées avec un grand nombre de recherches graphiques et d’illustrations permettant de retouver les décors, les personnages, les monstres et les armes qui ont fait le charme du jeu. La couverture, en dur, est superbe et elle est recouverte par une jaquette toilée qui l'est tout autant. Franchement, que ce soit sur le fond ou la forme, cet artbook est vraiment le cadeau parfait à faire, ou à se faire, pour prolonger l'aventure de Sekiro.

Voici quelques photos de notre exemplaire :

Sekiro: Shadows Die Twice - Official Artworks est dans toutes les bonnes librairies physiques ou en ligne, comme Amazon.fr ou la Fnac, depuis le 17 septembre dernier au prix de 29,90 euros.