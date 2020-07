Sekiro: Shadows Die Twice, une Game of the Year Edition annoncée et datée au Japon sur PS4

Hier, FromSoftware et Activision ont donné des nouvelles de Sekiro: Shadows Die Twice, paru l'an dernier sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu d'action hardcore des créateurs de Dark Souls va en effet avoir droit à une grosse mise à jour gratuite le 29 octobre prochain, ajoutant du contenu supplémentaire pour les fans acharnés en manque de défi. Les joueurs de l'Archipel pourront à cette occasion se faire plaisir avec une Game of the Year Edition, comme annoncé sur le site officiel.

Vous l'aurez compris rien qu'à son titre, cette nouvelle version commerciale du jeu inclura donc le contenu de base et celui de cette mise à jour sur un même Blu-ray, le tout réunit dans un joli coffret incluant un guide avec des astuces de combat et la manière de terminer chaque zone. Cette édition GOTY sera vendue 4 800 ¥, soit environ 39 €. Rien n'a encore été annoncé pour l'Occident, mais il serait fort surprenant qu'Activision ne saisisse pas l'occasion pour reproposer à la vente Sekiro: Shadows Die Twice.

Par ailleurs, c'est également cet automne que s'effectuera la sortie sur Google Stadia récemment évoquée. Vous pouvez actuellement vous procurer cette incroyable aventure à 59,99 € sur Amazon (mais il vaudrait mieux attendre donc) ainsi que le manga Sekiro : Hanbei l'Immortel que nous avions rapidement détaillé dans un de nos articles, publié chez Mana Books.

