Sekiro : Hanbei l'Immortel, le manga officiel arrive en librairie dans quelques jours

Avec Sekiro : Hanbei l'Immortel, Mana Books continue de nous permettre de profiter des jeux vidéo d'une autre manière qu'avec une manette en mains. En effet, depuis 2017, l'éditeur propose des bandes dessinées, romans, essais ou encore des guides en partenariat avec entre autres Square-Enix, Konami et Activision Blizzard.

Dirigé par Hidetaka Miyazaki, créateur des excellents Bloodborne et Dark Souls, le jeu Sekiro: Shadows Die Twice a été édité en 2019 par Activision. Il a rapidement trouvé un public et s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires dans les dix premiers jours de sa sortie. Il a, très justement, remporté les Game Awards 2019 et fait partie des meilleurs jeux de l'année 2019 pour notre rédaction. Vous pouvez d'ailleurs lire notre test ici et même vous offrir le jeu si ce n'est pas encore fait.

Le manga Sekiro, qui se passe dans un Japon féodal et fantastique, à l'ère Sengoku, se présente comme une préquelle du jeu vidéo. Alors que le maître épéiste Isshin Ashina part à la conquête de son pays en soumettant sa province par la force, les dieux lui mettent dans les pattes Hanbei, un samouraï aussi immortel que mystérieux. Cette histoire, inédite, est illustrée par Shin Yamamoto (Monster Hunter Flash, Twelve Demon Kings) et se destine aussi bien à ceux qui ont déjà joué au jeu qu'à ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion.

Sekiro : Hanbei l'Immortel est un manga souple (format 15x21) de 212 pages qui sortira en librairie le 12 mars prochain au prix de 9,65 €.