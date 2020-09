Stadia Pro : 6 jeux dont 2 nouveautés ajoutés en octobre 2020

Les abonnés Stadia Pro ont eu droit à un beau mois de septembre, avec 6 titres additionnels dans le catalogue, dont 2 jeux qui sortaient alors tout juste en exclusivité temporaire sur la plateforme. C'est un programme presque similaire qui attend désormais les clients pour le 1er octobre 2020, aux exclusivités près. Deux titres qui seront ajoutés à la boutique Stadia à cette date intégreront directement l'offre Stadia Pro à 9,99 € au passage, à savoir Dead by Daylight et Human: Fall Flat.

Mais pas moins de quatre autres jeux sont prévus pour cette date, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous.

Nouveau ! Dead By Daylight sera disponible avec Stadia Pro le 1er octobre. Traquez vos amis ou devenez leur proie : dans Dead By Daylight, choisissez entre le rôle de tueur ou celui de survivant pour faire équipe avec les autres afin de déjouer les pièges du tueur. Dead By Daylight sur Stadia vous permet de jouer en cross-play avec les joueurs des autres plateformes sur lesquelles le jeu est disponible.

Dead By Daylight proposera à sa sortie la nouvelle fonctionnalité Crowd Choice qui permet aux Youtubeurs de laisser leurs communautés décider de la suite de l'aventure. Faites équipe avec les autres spectateurs pour voter et changer les règles du jeu en direct. Décidez si votre YouTubeur préféré jouera le rôle du tueur ou du survivant dans Dead By Daylight... et choisissez leurs actions !

La fonctionnalité Crowd Choice sera bientôt disponible pour d'autres jeux Stadia. Vous aurez, par exemple, la possibilité de choisir les décisions relatives à l'histoire de votre YouTubeur préféré dans Baldur's Gate 3 ! Nous prévoyons d'intégrer de nombreuses autres possibilités Crowd Choice dans d'autres jeux.

Nouveau ! Human: Fall Flat sera également disponible avec Stadia Pro le 1er octobre. Human: Fall Flat est un jeu de plateformes drôle et divertissant, jouable en solo ou jusqu'à 8 joueurs. Tout n'est que chaos dans ce jeu où chaque paysage onirique présente ses propres défis : grimpez, sautez et faites du snowboard avec n'importe quoi ! Mais la démarche flageolante de votre Humain rendra les choses plus compliquées... et hilarantes !

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE - Devenez le maître d'arme akimbo que vous avez toujours rêvé être. Retrouvez l'action rapide et stylée de SUPERHOT, la magie de la techno, les effets spéciaux et le slow-motion et bien plus encore.

Lara Croft: Temple of Osiris - Les trésors de ce monde antique ne vont pas se récupérer tout seuls ! Incarnez la célèbre Tomb Raider et faites équipe avec jusqu'à 3 amis pour arpenter ce temple souterrain dans ce dungeon-crawler multijoueur.

Celeste – Découvrez l'un des meilleurs jeux de plateformes de ces dernières années avec son incroyable level design et son histoire poignante. La difficulté du jeu et les dialogues vous feront certainement pleurer, mais dans le bon sens.

Jotun – Des dieux anciens et des paysages arctiques attendent l'aventurier solitaire qui osera affronter Jotun dans ce jeu d'action-aventure qui saura vous mettre au défi. Incarnez un héros courageux et faites face à tous les pouvoirs du Valhalla.