Windows 11 : nouveau design, Microsoft Store repensé, applications Android, configuration minimale... tout ce qu'il faut savoir sur le nouvel OS de Microsoft !

Les PC ont une part majeure dans la vie de beaucoup, et malheureusement encore plus depuis la crise sanitaire. L'annonce d'une nouvelle version de Windows, l'incontournable OS de Microsoft, est donc un évènement incontournable, qui a eu lieu dans le cadre d'une présentation en direct aujourd'hui. Trêve de suspense, il est temps de découvrir Windows 11.

Son design repensé, avec un bouton Démarrer désormais centré, mettra l'accent sur la simplicité et l'ergonomie. Des options d'ancrage et des Bureaux permettront de créer différents environnements séparés accessibles en quelques clics, tandis que Teams, l'application qui a explosé avec le confinement, sera directement intégré à la barre des tâches. L'utilisation des Widgets sera facilitée pour afficher la météo, de l'actualité ou autre par-dessus notre écran, tel un calque supplémentaire.



L'accent est aussi mis sur le gaming avec la prise en charge de DirectX 12 Ultimate, du DirectStorage pour accélérer les temps de chargement et comme prévu de l'Auto HDR directement repris des Xbox. Comme le voulaient les rumeurs, le Microsoft Store version PC va être repensé, pour un design plus proche de ce qui se fait sur consoles, et surtout pour prendre en charge des applications majeures dont Microsoft Teams, Visual Studio, Disney+, Adobe Creative Cloud, Zoom ou encore Canva. Et pour la première fois, des applis Android sous Windows y seront accessibles, pour permettre aux développeurs d'expériences mobiles de livrer directement leurs logiciels sur PC.

Au cours des 18 derniers mois, la façon dont nous utilisons nos PC a beaucoup changé. Nos PC, smartphones et tablettes faisaient certes déjà partie intégrante de nos vies, mais ils sont désormais devenus le centre de celles-ci. Ils ne servent plus seulement à travailler ou apprendre, mais aussi à jouer avec nos amis en ligne, à regarder nos vidéos préférées et, surtout, à rester connectés les uns aux autres. Grâce à eux, nous avons recréé les moments de convivialité que nous partagions au bureau, profité de séances de sport, organisé des pots de départ ou encore fêté les anniversaires… et tout cela, en ligne.

Nos PC, qui ont toujours été des outils fonctionnels essentiels, sont devenus des objets personnels et émotionnels.

C’est cette évolution majeure de notre société qui nous a inspirés pour créer la prochaine génération de Windows. Aujourd’hui, Microsoft présente Windows 11 : un univers où chacun se sentira chez lui et où nous pourrons créer, apprendre, jouer, travailler et surtout être connectés où que nous soyons, tous ensemble.

Windows 11 sera prochainement disponible sur les nouveaux PC et via une mise à niveau gratuite pour les PC Windows éligibles, dès cet automne.

Une version de Windows pensée pour offrir plus de productivité, de créativité et de simplicité

Nous avons simplifié le design et l’expérience utilisateur pour vous donner les moyens d’accomplir vos tâches et de dynamiser votre créativité de la meilleure des manières.

Le nouveau Windows est plus moderne, aérien, design. Du nouveau bouton Démarrer à la barre des tâches en passant par les polices et icônes de vos applications favorites, tout a été étudié pour que le contrôle de votre appareil soit plus simple et fluide.

Le bouton Démarrer est désormais centré pour accéder rapidement à tout ce dont vous avez besoin en un clic. « Démarrer » utilise la puissance du Cloud et de Microsoft 365 pour afficher vos documents récents, quels que soient la plateforme ou l’appareil depuis lesquels vous les avez récemment consultés (via iOS ou Android).

pour accéder rapidement à tout ce dont vous avez besoin en un clic. « Démarrer » utilise la puissance du Cloud et de Microsoft 365 pour afficher vos documents récents, quels que soient la plateforme ou l’appareil depuis lesquels vous les avez récemment consultés (via iOS ou Android). Les nouvelles fonctions « Ancrage de Disposition », « Ancrage de Groupes » et « Bureaux » vont vous aider à travailler en multitâches de la manière la plus efficace possible en optimisant l’espace disponible à l’écran. Les « Bureaux » peuvent être démultipliés et permettent ainsi de créer des environnements distincts pour chacune de vos activités et de les personnaliser : par exemple, un espace pour étudier, travailler ou pour jouer.

Windows 11 évite la complexité pour plus de simplicité.

Rester connecté avec celles et ceux qui comptent, plus rapidement

Avec Windows 11, Microsoft intègre Microsoft Teams directement dans la barre des tâches :

Désormais, il est possible de se connecter instantanément par chat, voix ou vidéo avec vos contacts, n’importe où, quels que soient la plateforme ou l’appareil sur lesquels il se trouve, sous Windows, Android ou iOS. Si l’un des deux utilisateurs n’a pas téléchargé l’application Teams, il pourra rejoindre l’échange par SMS.

Windows 11 améliore également l’intégration des fonctionnalités phare de Teams en permettant de lancer une présentation ou de mettre un utilisateur en sourdine directement depuis la barre des tâches.

Permettre la meilleure expérience gaming jamais proposée sur PC

Si vous êtes joueuse ou joueur, Windows est fait pour vous. Le jeu vidéo a toujours été primordial dans l’expérience Windows. Des centaines de millions de gamers dans le monde jouent via Windows et se connectent à leurs proches grâce au jeu vidéo sur PC. Windows 11 libère le plein potentiel de nos appareils en intégrant les dernières technologies disponibles. DirectX 12 Ultimate, par exemple, permet de délivrer des graphismes visuellement ultra immersifs tout en maintenant une fréquence d’affichage très élevée. La fonction DirectStorage permet quant à elle de proposer des temps de chargement plus rapides et des univers de jeu plus riches que jamais. L’Auto HDR propose, lui, une gamme de couleurs plus large pour une expérience visuelle réellement captivante.

Nous ne changeons en rien nos engagements de compatibilité matérielle – Windows 11 supporte l’ensemble des accessoires et périphériques PC. Avec le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate, les joueuses et joueurs pourront accéder à plus de 100 jeux PC au sein d’une bibliothèque en constante évolution, et il sera toujours aussi facile de se connecter à ses amis, qu’ils jouent sur PC ou console.

Plus d’immersion grâce à des graphismes supérieurs

Les jeux seront plus beaux que jamais grâce à l’Auto HDR, une fonctionnalité unique pour Windows 11 qui se charge d’améliorer les titres conçus sous DirectX 11 ou supérieur qui proposaient jusqu’ici uniquement du SDR (Standard Dynamic Range), pour y ajouter automatiquement le HDR. Celui-ci permet aux jeux compatibles d’afficher une plus large palette de couleurs et de luminosité, ce qui enrichit et approfondit l’image. Cette technologie a d’abord été disponible sur les Xbox Series X|S et la réaction des joueuses et des joueurs, mais aussi des créateurs a été incroyable. Nous sommes très heureux de pouvoir inclure cette technologie révolutionnaire dans Windows 11.

Préparez-vous à découvrir une vitesse sans précédent

Avec un SSD NVMe et les drivers adéquats, Windows 11 sera capable de charger les nouveaux jeux plus vite que jamais grâce à une technologie de pointe nommée DirectStorage, également au cœur de la Xbox Velocity Architecture des Xbox Series X|S.

Grâce au DirectStorage, exclusivement disponible sur Windows 11, les jeux peuvent charger leurs données sur la carte graphique, sans interférer avec le CPU. Cela signifie que vous pourrez profiter de mondes incroyablement détaillés calculés à la vitesse de l’éclair, évitant ainsi les temps de chargement à rallonge. Les PC Windows 11 « Optimisés pour le DirectStorage » sont préconfigurés et embarquent les drivers nécessaires pour rendre cette expérience extraordinaire possible.

Windows 11 continuera également d’être compatible avec la plus grande gamme de périphériques au monde. Qu’il s’agisse des nouvelles manettes sans fil Xbox, des claviers mécaniques, des souris dédiées au jeu, du Xbox Adaptative Controller, des casques surround, des cartes graphiques externes ou de bien d’autres éléments, vous pourrez bientôt connecter des millions de périphériques et d’accessoires pour jouer comme vous le souhaitez.

Un accès plus simple aux applications qui comptent pour nous

Grâce aux Widgets – un nouveau flux alimenté par de l’IA et les performances du navigateur Microsoft Edge – Windows 11 permet d’accéder plus rapidement aux informations et à l’actualité qui vous intéressent. Alors qu’aujourd’hui, nous consultons l’actualité, la météo ou les notifications sur notre téléphone, avec Windows 11, les utilisateurs peuvent désormais accéder à toutes ces informations directement depuis leur application de bureau. Pour cela, il suffit d’ouvrir le flux personnalisé et de le glisser sur l’écran tel un calque sans perturber les activités déjà en cours.

Un tout nouveau Microsoft Store où applications et divertissements sont réunis

Le nouveau Microsoft Store a été totalement repensé pour vous permettre de trouver des applications pour visionner des contenus, créer, jouer, travailler et apprendre plus rapidement et en toute sécurité. Son nouveau design, plus esthétique, le rend également plus simple d’utilisation. Non seulement plus d’applications y sont disponibles, mais les paramètres de recherche et les suggestions de nouveaux contenus – applications, jeux, séries, films – sont également simplifiés notamment grâce à des recommandations directement intégrées.

Il sera également bientôt possible d’accéder à des applications de premier plan comme Microsoft Teams, Visual Studio, Disney+, Adobe Creative Cloud, Zoom ou encore Canva, pour vivre des expériences divertissantes, s’inspirer et garder le lien. Le nouveau Microsoft Store propose aussi, pour la première fois, des applications Android sous Windows, que les utilisateurs pourront découvrir plus tard dans l’année, et qu’ils pourront aussi télécharger depuis l’Appstore Amazon.

Testées pour assurer la sécurité de toute la famille, les applications du Microsoft Store pourront être téléchargées en toute sérénité.

Pour en savoir plus sur les nouveautés du Microsoft Store, rendez-vous sur le blog post dédié.

Plus rapide, plus sécurisé et intuitif pour les IT

D’un point de vue technique, Windows 11 a été construit sur une base cohérente, compatible et semblable à Windows 10. Il sera possible de planifier, préparer et déployer Windows 11 comme cela se fait actuellement sous Windows 10. La migration vers Windows 11 se fera de la même manière qu’une mise à jour de Windows 10.

Windows 11 offre également plus de sécurité grâce à sa conception qui s’appuie sur de nouvelles technologies sécurisées qui garantiront une protection de bout en bout, de la puce au cloud, tout en permettant de vivre de nouvelles expériences et de gagner en productivité. Ainsi, Windows 11 offre un système d’exploitation Zero Trust-ready pour protéger l’ensemble des données des utilisateurs, et ce, sur tous leurs appareils.

Pour en savoir plus sur nos engagements en termes de sécurité avec Windows 11, consultez notre blog post dédié.

Une période propice à l’achat d’un PC

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos fournisseurs de matériel et de silicium pour assurer une intégration fluide du software or hardware. Cette co-ingénierie se base sur des innovations au cœur même du silicium. Avec AMD et l’incroyable profondeur visuelle apportée par les processeurs Ryzen, ou bien avec les processeurs de 11e génération et Evo d’Intel, ou encore avec les prouesses de l’AI, de la 5G et du support Arm de Qualcomm, les innovations élaborées par nos partenaires permettent de réunir idéalement Windows 11 et le plus grand écosystème hardware du monde.

Avec Dell, HP, Lenovo, Samsung, Surface, et bien d’autres partenaires, nous avons fait en sorte que la plupart des PC* disponibles sur le marché aujourd’hui seront prêts pour Windows 11 et ce, pour une large gamme d’appareils et de prix.

Ensemble, nous avons repensé Windows 11 pour qu’il soit optimisé autant en termes de rapidité d’exécution que d’efficacité, mais aussi pour que les utilisateurs puissent tirer parti d’expériences améliorées pour le tactile, le tracé et la voix.

Pour aller plus loin, l’expérience d’utilisation de Windows 11 sur une tablette, sans clavier, a été améliorée avec plus d’espace entre les icônes de la barre de tâches, l’ajout de cibles tactiles plus grandes et de repères visuels pensés pour faciliter le redimensionnement et le déplacement des fenêtres, mais aussi de nouveaux gestes plus intuitifs. Avec Windows 11, Microsoft a également activé la technologie haptique (recréant la sensation de toucher) pour rendre l’utilisation d’un stylet encore plus agréable en permettant d’entendre et de sentir les vibrations lorsque vous cliquez, éditez ou dessinez.