Xbox One et Series X : les jaquettes des jeux en boîte vont encore changer, voici à quoi elles vont ressembler

Alors que la nouvelle génération de consoles n'est pas si éloignée que ça de la précédente, la majorité des jeux qui sortent aujourd'hui sont compatibles avec les deux. Sony Interactive Entertainment a décidé de marquer la différence entre PS4 et PS5 en introduisant des jaquettes au bandeau blanc pour la next-gen et parfois des encadrés pour souligner la présence d'une mise à niveau gratuite sur les pochettes des éditions PlayStation 4.

Chez Microsoft, la stratégie a été différente : l'apparence de la pochette n'avait pas beaucoup changé, le logo Xbox One avait été remplacé par une icône Xbox, et un encadré noir indiquant la jouabilité sur Xbox One et/ou Xbox Series X est apparu en haut (la Xbox Series S n'est pas mentionnée, faute de lecteur de disque). Des icônes vantent également parfois la présence du Smart Delivery ou autres, mais le badge Optimisé sur Series X synonyme d'optimisations spécifiques à la next-gen avait été abandonné avant même l'arrivée des premiers boîtiers sur le marché.

Il va encore y avoir un peu de changement pour les pochettes Xbox. Le concept global reste le même, mais le bandeau vert avec le logo de la marque secondé par un encadré noir avec les noms des consoles va être ramassé dans le coin supérieur gauche, avec un logo plus petit et un nouvel encadré sur fond blanc. Le but est de « permettre à l'illustration du jeu d'occuper le devant de la scène, tout en offrant plus de clarté sur des éléments tels que les plateformes et les fonctionnalités prises en charge par chaque titre ».



Ce nouveau design vous séduit ? Sachez qu'il devrait débarquer dans les rayons dans les mois qui viennent avec des jeux comme Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite et Forza Horizon 5, disponible en précommande pour 69,99 € à la Fnac.