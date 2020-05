Xbox Series X : pas de Smart Delivery, mais une méthode propre à EA pour Madden NFL 21

Le Smart Delivery de la Xbox Series X est une fonctionnalité permettant de débloquer une version Xbox Series X d'un jeu que nous possédons déjà sur Xbox One. Il s'agira cependant d'une fonction possible, mais pas obligatoire, laissée à la discrétion de l'éditeur.

Et il se pourrait bien qu'Electronic Arts refuse de l'utiliser. Alors qu'il laissait entendre qu'il proposerait d'upgrader gratuitement nos versions PS4 ou Xbox One vers des exemplaires PS5 et Xbox Series X, il semblerait que sa méthode ait été explicitée à l'occasion de l'annonce de Madden NFL 21 sur XSX. Il ne sera pas compatible Smart Delivery, mais proposera son propre système à la place.

Si vous avez acheté Madden NFL 21 avant le 31 décembre 2020 sur Xbox One, vous pourrez l'upgrader gratuitement pour la Xbox Series X avant le 31 mars 2021. Conserverez-vous votre exemplaire Xbox One ? Cela marchera-t-il aussi avec les exemplaires physiques ? Et surtout, comment se passera la manipulation ? Aucune information supplémentaire n'est donnée à cette heure, mais il n'est pas impossible qu'Electronic Arts utilise cette méthode sur l'ensemble de son catalogue cross-gen.

« Les équipes de développement chez EA sont constamment à la recherche d’innovation et de manières d’utiliser les nouvelles technologies de façon excitante dans le but de ravir les fans et nous sommes fiers du travail qu’elles ont effectué pour optimiser Madden NFL 21 pour Xbox Series X. Nous sommes absolument enthousiastes d’être à leurs côtés au moment où nous entrons dans la prochaine génération du jeu vidéo. »

Madden NFL 21 n'a eu droit qu'à un teaser en compagnie de Patrick Mahomes pour le moment, mais plus d'informations sont prévues pour l'EA Play Live. Peut-être que cette mécanique d'upgrade sera précisée à ce moment-là.