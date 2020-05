Electronic Arts : les jeux PS4 et Xbox One « upgradés gratuitement » pour les PS5 et Xbox Series X

Electronic Arts tenait hier soir un bilan financier sur son dernier trimestre fiscal avec ses investisseurs. Il en a notamment profité pour faire le point sur les productions à venir d'ici la fin de l'année fiscale en cours, qui se terminera le 31 mars 2020.

Et il a aussi abordé le sujet de la nouvelle génération de consoles, même si, en attente des annonces des constructeurs, il ne peut pas trop nous en dire. Le directeur financier Blake Jorgensen a notamment fait un commentaire intéressant sur les jeux cross-gen.

Cette année, le calendrier inclut l'effet de la reconnaissance des revenus des jeux que nous lançons pour la génération actuelle de consoles qui peuvent également être mis à niveau gratuitement pour la prochaine génération.

Selon le terme anglais, il sera possible « d'upgrader » gratuitement notre jeu de la génération actuelle pour la suivante. Les propos n'ont pas été expliqués au-delà, alors des questions restent en suspens. Electronic Arts prévoit-il son propre système pour nous permettre de débloquer une version PS5 en possédant une édition PS4, et de même avec les Xbox Series X et Xbox One ? Parle-t-il seulement de la fonctionnalité Smart Delivery, qu'il supporterait donc sur tout son catalogue concerné ? PlayStation a-t-il prévu un système équivalent dont nous ignorons l'existence ? Ou alors ne s'agit-il que d'une référence à la rétrocompatibilité des plateformes ? Dans tous les cas, il semble que vous n'aurez pas à repasser à la caisse pour profiter de vos jeux PS4/XO sur PS5/XSX.

Sachant que Xbox prévoit un point sur les jeux compatibles Smart Delivery de la Series X dès demain, dans le cadre d'un Inside Xbox spécial next-gen, il n'est pas impossible que nous ayons des éléments de réponse à cette occasion.

