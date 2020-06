Xbox Series X : tout savoir sur le Smart Delivery en un article, avec une première liste de jeux compatibles !

Nous avons déjà fait le point avec vous sur les dénominations Smart Delivery et Optimisé pour Xbox Series X, mais il y a effectivement de quoi s'y perdre. Microsoft le sait sûrement aussi bien que nous, et c'est pourquoi il nous propose un nouveau point sur sa vision du Smart Delivery particulièrement. Premièrement, notez que le terme concerne exclusivement les jeux pour lesquels des versions Xbox One et Xbox Series X spécifiques existent. Il n'est pas utilisé en cas de rétrocompatibilité d'un jeu XO sur XSX : le jeu peut alors tourner en « compatibility mode » sur Series X, sans amélioration autre que les éventuelles optimisations automatiques.

Par exemple, Cyberpunk 2077 sera disponible le 17 septembre sur Xbox One, jouable grâce à la rétrocompatibilité sur Xbox Series X au lancement de la console, et sortira plus tard sur Xbox Series X dans une version Optimisée pour Xbox Series X. Et c'est dans ce dernier cas que le Smart Delivery fonctionnera, et que les acheteurs de l'édition XO débloqueront automatiquement l'édition XSX. Et quelle que soit la version jouée, votre sauvegarde pourra être conservée pour continuer votre partie.



Autre exemple, quand Halo Infinite sortira simultanément sur Xbox One et Xbox Series X, le Smart Delivery donnera automatiquement accès aux deux versions sur les deux consoles, sans avoir besoin de se priver de la version Xbox One. Enfin, via le Xbox Game Pass pour Console, commun à la Xbox One et à la Xbox Series X, si un jeu actuellement disponible sur Xbox One existe sur Xbox Series X, les développeurs auront le choix de proposer sa version Optimisée pour Xbox Series X via Smart Delivery. De même, les copies physiques des jeux Xbox peuvent être compatibles Smart Delivery si les développeurs ou les éditeurs le souhaitent. À priori, ce n'est pas parce que la version numérique est compatible que l'édition physique l'est mécaniquement aussi, mais la norme devrait aller dans ce sens. Et pour rappel, le Smart Delivery n'est pas obligatoire : si un studio veut vous faire payer les deux versions d'un même jeu plein pot, il peut le faire.

Nous avons enfin droit à une nouvelle liste de jeux compatibles avec la fonctionnalité, ce qui ne peut pas faire de mal, quand bien même elle continuera à évoluer d'ici le lancement.

La philosophie de Xbox reste de donner la priorité aux joueuses et aux joueurs : vous devez être au centre de votre expérience de jeu et pouvoir choisir votre manière de jouer. Que vous soyez en train d’explorer le catalogue toujours plus riche du Xbox Game Pass avec plus de 10 millions d’autres membres ou d’emporter vos jeux où vous le souhaitez grâce au Projet xCloud, vous avez déjà un aperçu du futur du jeu vidéo. La Xbox Series X, la plus puissante et la plus rapide de nos consoles, établira de nouveaux standards en termes de performance, de vitesse et de rétrocompatibilité. Elle permettra aux développeurs les plus talentueux du monde d’imaginer les titres qui, eux aussi, définiront l’avenir du jeu vidéo. Mais donner la priorité aux joueuses et aux joueurs signifie aussi concevoir de nouvelles technologies ainsi que des fonctionnalités inédites pour améliorer leur expérience. Parmi ces dernières, le Smart Delivery. Ce programme vous assure que de toujours jouer à la meilleure version des titres que vous avez achetés, d’une génération à l’autre. Les développeurs sont libres d’utiliser cette fonctionnalité, mais tous les jeux développés par les Xbox Game Studios et optimisés pour la Xbox Series X en bénéficieront, comme Halo Infinite par exemple. Concrètement, cela signifie que si vous décidez d’acheter la version Xbox One d’un jeu compatible, puis de passer plus tard à la nouvelle génération, vous obtiendrez automatiquement la version Xbox Series X de ce même jeu, sans coût supplémentaire. Vous n’aurez pas à choisir de version lors du téléchargement d’un titre et la technologie ne se limite pas aux versions numériques. Les copies physiques des jeux Xbox peuvent également être compatibles avec le Smart Delivery si les développeurs ou les éditeurs le souhaitent. Voici différents exemples concrets de l’application du Smart Delivery. Ce dernier s’assurera que seule la meilleure version d’un titre est installée sur votre disque dur, pour que vous n’ayez pas besoin de gérer votre stockage : Si vous possédez Gears 5 ou que vous y jouez via le Xbox Game Pass, vous pouvez en profiter dès maintenant sur Xbox One. Si vous décidez d’acheter une Xbox Series X en fin d’année, vous n’aurez qu’un téléchargement à lancer et vous bénéficierez de la version optimisée de Gears 5 pour Xbox Series X, dès le jour du lancement de la console.

Lors de la sortie de Halo Infinite sur Xbox One et Xbox Series X en fin d’année, vous n’aurez qu’à acheter le jeu une fois pour obtenir les deux versions, que vous possédiez l’une des consoles ou les deux. Imaginons que la Xbox Series X s’installe dans votre salon, le Smart Delivery se chargera de vous y proposer la version optimisée du jeu. Si votre Xbox One migre alors vers votre chambre ou ailleurs, le Smart Delivery sera toujours au rendez-vous et vous pourrez jouer à la version Xbox One de ce même titre.

Dernier cas de figure, certains titres Xbox One, déjà disponibles ou à venir, seront par la suite optimisés pour Xbox Series X après la sortie de notre console de nouvelle génération. Par exemple, si vous décidez d’acheter Cyberpunk 2077 lors de sa sortie sur Xbox One le 17 septembre, vous serez libre d’explorer Night City sur la console que vous possédez déjà. Puis, lors de l’arrivée de la Xbox Series X, vous pourrez continuer votre partie sur votre nouvelle console, exactement là où vous l’aviez laissée. Enfin, lorsque les développeurs de CD PROJEKT RED sortiront leur version de Cyberpunk 2077 « Optimisée pour Xbox Series X », la mise à jour de votre jeu se fera automatiquement, toujours sans aucun coût supplémentaire. Le Smart Delivery sera disponible pour les titres du Xbox Game Pass qui décideront d’en tirer parti. En dehors des Xbox Game Studios, chaque développeur pourra choisir s’il souhaite utiliser le Smart Delivery. Comme c’est déjà le cas avec notre bibliothèque de jeux rétrocompatibles, vous ne perdrez pas votre progression. La compatibilité entre les générations est au cœur de nos préoccupations. Lorsque vous achetez un jeu sur Xbox One aujourd’hui, vous le conserverez et pourrez en profiter sur Xbox Series X, tout comme vous pourrez profiter du reste de votre bibliothèque de titres et de votre progression sur ces derniers. Vous trouverez ci-dessous la première liste de titres optimisés pour Xbox Series X et compatibles Smart Delivery. Ils viennent bien sûr s’ajouter aux milliers d’autres qui seront jouables grâce à la rétrocompatibilité dès le lancement. Cette liste est amenée à se rallonger dans les mois et les semaines précédant la sortie de la Xbox Series X et sera donc mise à jour au fil des annonces à venir. Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

Est-ce que la fonctionnalité Smart Delivery est enfin assez claire pour vous après toutes ces explications ?

