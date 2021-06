Spectra Infinity Enhanced : PowerA lance une nouvelle manette pour Xbox Series X et S, attention les yeux

PowerA continue de proposer de nouvelles manettes pour les consoles de salon de dernière génération. Après la Fusion Pro 2, le constructeur lance une nouvelle déclinaison de sa Spectra Infinity dans une version Enhanced pour Xbox Series X|S. Un modèle qui embarque de nombreuses LED pour un résultat... coloré :

La Spectra Infinity Enhanced dispose en effet de 20 couleurs pour faire briller la manette avec des effets Fixe et Respirant sur trois zones distinctes, mais elle embarque aussi des boutons reprogrammables, trois niveaux de blocage pour les gâchettes, deux moteurs pour les vibrations, un bouton Share typique des Xbox Series X|S et un design plus ergonomique et confortable. L'utilisateur retrouve aussi un port Jack 3.5 pour y brancher un casque ou des écouteurs, et il peut régler le volume ou couper le microphone avec les boutons Volume Dial et Mic Mute. Il s'agit là d'un modèle filaire, avec un câble de 30 cm.

La Spectra Infinity Enhanced pour Xbox Series X|S (mais aussi PC et Xbox One) est disponible dès maintenant, contre 39,99 € à la Fnac.