Nintendo Switch : PowerA dévoile une nouvelle manette officielle Kirby qui va diviser

Partenaire privilégié de Nintendo, PowerA propose déjà un tas de manettes et accessoires agréés pour la Switch. Il ne va cependant pas s'arrêter là et prévoit de sortir de nouvelles choses au mois de juillet 2022, qui reprendront l'imagerie de la franchise Kirby : une manette filaire et une sacoche de transport.

Les deux accessoires arborent des tonalités roses et bleues, tellement pétantes qu'elles pourraient même en rebuter les amoureux de ces couleurs. Des motifs d'étoiles et de nuage, ainsi que forcément une représentation du petit personnage rose, viennent les habiller, pour un rendu pétillant pensé pour les fans de la licence. Vous pouvez les apprécier plus en détail via les images en page suivante.

Si ces objets ne sont pas too much pour vous, vous pouvez les commander à partir de 19,99 € pour la housse et 29,99 € pour la manette, sur Amazon.fr, quand du stock sera disponible.

