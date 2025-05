Switch 2 : PowerA dévoile sa gamme d'accessoires pour la nouvelle console de Nintendo, dont une manette plutôt intéressante

Avec le lancement de la Switch 2 la semaine prochaine, Nintendo va évidemment proposer tout un tas d'accessoires qui ont été présentés en même temps que la console début avril et qui ne seront clairement pas donnés pour certains d'entre eux. Les fabricants tiers proposeront eux aussi leurs produits et c'est aujourd'hui PowerA qui nous présente les siens sous licence Nintendo. Si les Joy-Con 2 ne disposent pas de joysticks à effet Hall, une technologie évitant l'usure et le phénomène de drift, nous pourrons compter sur les manettes de PowerA de ce côté !

Au programme, trois pads filaires, une sacoche de transport légère et la traditionnelle protection d'écran pour éviter d'abimer la dalle Full HD 120 Hz de la machine. Le tout sera disponible dès le mois de juin sur son site, Amazon et d'autres revendeurs. Si le tarif des manettes est clairement attractif, il est bien précisé qu'elles n'embarquent pas de capteur NFC pour les amiibo, de contrôles gyroscopiques, de caméra infrarouge et ne supportent pas les vibrations HD Rumble 2. Mais après tout, vous aurez forcément déjà votre paire de Joy-Con 2 inclus avec la console, donc il devrait s'agir d'une alternative intéressante.

Advantage Wired Controller pour Nintendo Switch 2 (39,99 $) - Conçue pour la performance et la précision, cette manette filaire sous licence officielle est dotée de joysticks à effet Hall pour une réduction du drift, de deux boutons de jeu avancés configurables, d'un bouton C pour un accès rapide au GameChat, de commandes audio intégrées avec plusieurs modes d'égalisation et d'anneaux antifriction. Son câble USB-C de 3 mètres et sa conception ergonomique et légère en font la manette idéale pour les jeux de compétition comme pour ceux de tous les jours. Disponible en trois modèles :

- Conçue pour la performance et la précision, cette manette filaire sous licence officielle est dotée de joysticks à effet Hall pour une réduction du drift, de deux boutons de jeu avancés configurables, d'un bouton C pour un accès rapide au GameChat, de commandes audio intégrées avec plusieurs modes d'égalisation et d'anneaux antifriction. Son câble USB-C de 3 mètres et sa conception ergonomique et légère en font la manette idéale pour les jeux de compétition comme pour ceux de tous les jours. Disponible en trois modèles : Noir classique ;

;

Mario Time ;

;

Royaume Champignon.

Étui pour Nintendo Switch 2 (19,99 $) - Un étui de transport compact gris, conçu pour protéger la console Nintendo Switch 2 avec un encombrement minimal. Il est doté d'une coque extérieure zippée, d'une doublure intérieure moelleuse, d'un protecteur d'écran intégré, d'un support de jeu intégré et d'un espace de rangement pour dix cartes de jeu. Cet étui fin est l'accessoire idéal pour les joueurs souhaitant emporter leur nouvelle console partout avec eux tout en la protégeant.

Protection d'écran pour Nintendo Switch 2 (12,99 $) - Ce pack comprend deux protecteurs d'écran, un chiffon en microfibre, des guides de placement, des autocollants anti-poussière et un applicateur pour une installation facile et sans bulles.

Notez que tous les produits PowerA bénéficient d'une garantie de deux ans et que le fabricant teste actuellement la compatibilité de ses accessoires Switch avec la Switch 2. Vous trouverez de nombreux visuels en page suivante.

Quant à la console, vous pouvez actuellement la précommander en pack avec Mario Kart World au prix de 499,99 € sur Amazon, chez Cdiscount ou à la Fnac.

Lire aussi :