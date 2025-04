Switch 2 : quels sont les accessoires de la Switch 1 compatibles ?

Nintendo a enfin présenté en détail sa prochaine console, la très attendue Switch 2. Une évolution logique de la Switch 1 sortie en 2017, avec une meilleure puissance, un dock amélioré, un écran plus large et des Joy-Con 2 plus pratiques. Plusieurs accessoires officiels ont déjà été présentés, notamment une nouvelle manette Pro Controller et une caméra, mais les accessoires de la Switch 1 seront-ils compatibles avec la Switch 2 ?

Eh bien le site américain de Nintendo apporte des éléments de réponses. Sans surprise, la plupart des accessoires de la Switch 1 pourront se connecter sans fil à la Switch 2, mais il faudra quand même repasser à la caisse pour les produits liés aux Joy-Con 1. Ou garder sa Switch 1 sous le coude, bien évidemment.

Manettes Joy-Con Compatible - Peut être utilisé en s'associant sans fil à la Nintendo Switch 2.



- Ne peut pas être attaché à la Nintendo Switch 2. Une console Nintendo Switch ou un accessoire compatible tel qu'une poignée de chargement Joy-Con ou un support de chargement Joy-Con (bidirectionnel) est requis pour le chargement. Manette Nintendo Switch Pro Controller Compatible - Peut être utilisé en s'associant sans fil à la Nintendo Switch 2.



- Peut être chargé en le connectant à la station d'accueil Nintendo Switch 2 via un câble USB. Manette de Nintendo Entertainment System Compatible* - Peut être utilisé en s'associant sans fil à la Nintendo Switch 2.



- Ne peut pas être attaché à la Nintendo Switch 2. Une console Nintendo Switch ou un accessoire compatible tel qu'un support de charge Joy-Con (bidirectionnel) est requis pour le chargement.



- *Fonctionne avec les jeux compatibles. Manette de Super Nintendo Entertainment System Compatible* - Peut être utilisé en s'associant sans fil à la Nintendo Switch 2.



- Peut être chargé en le connectant à la station d'accueil Nintendo Switch 2 via un câble USB.



- *Fonctionne avec les jeux compatibles. Manette Nintendo 64 Compatible* - Peut être utilisé en s'associant sans fil à la Nintendo Switch 2.



- Peut être chargé en le connectant à la station d'accueil Nintendo Switch 2 via un câble USB.



- *Fonctionne avec les jeux compatibles. Manette SEGA Mega Drive Compatible* - Peut être utilisé en s'associant sans fil à la Nintendo Switch 2.



- Peut être chargé en le connectant à la station d'accueil Nintendo Switch 2 via un câble USB.



- *Fonctionne avec les jeux compatibles. Support de charge réglable pour Nintendo Switch Non compatible - Ne peut pas être utilisé avec la Nintendo Switch 2. Station d'accueil Nintendo Switch Non compatible - La station d'accueil Nintendo Switch n'est pas compatible avec la Nintendo Switch 2. Adaptateur secteur Nintendo Switch Non compatible* - En raison de la puissance de sortie différente, il n'est pas possible d'utiliser la Nintendo Switch 2 en mode TV avec cet adaptateur.



- *Il est possible de charger une console Nintendo Switch 2 lorsqu'elle est branchée directement. Câble HDMI inclus avec la Nintendo Switch Non compatible - Il n'est pas compatible car les normes des câbles HDMI diffèrent.



- Afin de maximiser les performances de la Nintendo Switch 2, veuillez utiliser le câble HDMI fourni avec la Nintendo Switch 2. Cartes microSD Non compatible - La Nintendo Switch 2 est conçue exclusivement pour les cartes microSD Express, qui permettent un transfert de données plus rapide par rapport à la carte microSD conventionnelle.



- Il est uniquement possible d'utiliser une carte microSD pour visualiser les captures d'écran/vidéos capturées sur Nintendo Switch.



- Pour plus d'informations, consultez Compatibilité des cartes MicroSD et MicroSD Express. Adaptateur pour manette Nintendo GameCube Compatible - Cet accessoire peut être utilisé en mode TV en se connectant via un port USB sur la station d'accueil Nintendo Switch 2. Sangle Joy-Con Non compatible* - Ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs Joy-Con 2.



- *Uniquement compatible avec les Joy-Con Nintendo Switch, qui peuvent être utilisés sans fil avec les consoles Nintendo Switch 2. Poignée Joy-Con Non compatible* - Ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs Joy-Con 2.



- *Uniquement compatible avec les Joy-Con Nintendo Switch, qui peuvent être utilisés sans fil avec les consoles Nintendo Switch 2. Poignée de chargement Joy-Con Non compatible* - Ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs Joy-Con 2.



- *Uniquement compatible avec les Joy-Con Nintendo Switch, qui peuvent être utilisés sans fil avec les consoles Nintendo Switch 2. Volant Joy-Con Non compatible* - Ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs Joy-Con 2.



- *Uniquement compatible avec les Joy-Con Nintendo Switch, qui peuvent être utilisés sans fil avec les consoles Nintendo Switch 2. Sangle de jambe Non compatible* - Ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs Joy-Con 2.



- *Lorsque vous jouez sur Nintendo Switch 2, la sangle de jambe peut être utilisée avec le jeu Nintendo Switch Sports en connectant le Joy-Con Nintendo Switch sans fil. Ring-Con Non compatible* - Ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs Joy-Con 2.



- *Lorsque vous jouez sur Nintendo Switch 2, le Ring-Con avec le jeu Ring Fit Adventure peut être utilisé en connectant le Joy-Con Nintendo Switch sans fil. Paire de batteries AA pour Joy-Con Non compatible* - Ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs Joy-Con 2.



- *Uniquement compatible avec les Joy-Con Nintendo Switch, qui peuvent être utilisés sans fil avec les consoles Nintendo Switch 2. Support de charge Joy-Con (bidirectionnel) Non compatible* - Ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs Joy-Con 2.



- *Uniquement compatible avec les Joy-Con Nintendo Switch, qui peuvent être utilisés sans fil avec les consoles Nintendo Switch 2.



La date de sortie de la Nintendo Switch 2 est fixée au 5 juin 2025, les précommandes ouvriront le 8 avril prochain. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.