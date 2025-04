Switch 2 : Joy-Con 2, Pro Controller, caméra, un point sur les accessoires officiels et leurs prix

Nintendo a enfin présenté officiellement sa Switch 2 aujourd'hui, lors d'un long Direct consacré à la console et ses jeux, mais pas seulement. Le constructeur japonais a profité de l'évènement pour brièvement présenter quelques accessoires officiels, dont une étonnante caméra et des produits plus classiques.

Sans plus attendre, voici ce qu'il faut savoir sur les accessoires officiels de la Nintendo Switch 2, qui seront disponibles en même temps que la console. Notez que seuls deux produits ont un prix en euro, mais IGN dévoile les montants en dollar. La caméra et la manette étant affichées à 49,99 $ et 79,99 $, il faudra en toute logique faire +10 au prix en dollars avant de le convertir en euros.

Caméra Nintendo Switch 2 - 59,99 €



Que ce soit en mode TV, en mode sur table ou en mode portable, branchez simplement la caméra au port USB situé au sommet de la console pour discuter en vidéo entre amis ou profiter de fonctionnalités en jeu qui font appel à la caméra. Le format compact de la caméra permet de la placer presque partout. L'objectif grand angle de la caméra peut être ajusté librement pour permettre à tout le monde de participer à l'action, quelle que soit la taille de la pièce. De plus, son capteur d'image à haute sensibilité peut régler automatiquement la luminosité pour détecter les visages. Lorsque vous n'utilisez pas la caméra, vous pouvez utiliser le cache de confidentialité pour masquer la lentille. Manette Pro Nintendo Switch 2 - 89,99 €



La manette possède un bouton C permettant d'ouvrir le menu de GameChat à tout moment, des boutons GL/GR librement configurables, une prise audio pour brancher un casque ou des écouteurs, ainsi que d'autres fonctionnalités. Fonctionnalités : Vibrations HD 2

Commandes par mouvements

Fonctionnalité amiibo intégrée

Bouton de capture d'écran

Bouton C pour GameChat

Boutons GL/GR configurables

Prise audio : mini-jack stéréo 3,5 mm à 4 pôles (norme CTIA) Manettes Joy-Con 2 - 89,99 $



Les nouvelles manettes Joy-Con 2 permettent d'utiliser facilement les commandes par mouvements et proposent des vibrations HD 2, un nouveau bouton C pour accéder rapidement à GameChat, ainsi qu'un mode souris utilisable dans les jeux compatibles. Cet ensemble inclut un Joy-Con 2 (G), un Joy-Con 2 (D), ainsi que deux dragonnes Joy-Con 2 afin de pouvoir jouer immédiatement à deux en local dans les jeux compatibles. Support de recharge Joy-Con 2 - 34,99 $



Attachez les manettes Joy-Con 2 au support de recharge Joy-Con 2 pour utiliser l'ensemble comme une manette traditionnelle, ou pour recharger les Joy-Con 2 de manière pratique grâce au câble de recharge USB inclus. Il présente également des boutons GL/GR librement configurables. Dragonne Joy-Con 2 - 12,99 $



Chaque dragonne Joy-Con 2 peut être attachée à un Joy-Con 2. La dragonne peut aussi apporter une meilleure stabilité pour les jeux utilisant des commandes à la souris. Les dragonnes peuvent être facilement mises en place et se retirent en appuyant sur le bouton d'éjection au dos des Joy-Con 2. Volants Joy-Con 2 (lot de deux) - 19,99 $



Visez la pole position avec ces accessoires amusants ! Placez vos manettes Joy-Con 2 dans le volant Joy-Con 2 pour profiter d'une expérience plus réaliste et d'un meilleur contrôle dans les jeux de course. La fixation magnétique maintient les Joy-Con 2 fermement en place même dans le feu de l'action ! Inclut un volant bleu et un volant rouge. Ensemble station d'accueil Nintendo Switch 2 - 109,99 $



Remplacez votre station Nintendo Switch 2... ou installez-en une deuxième ! En ajoutant une station d'accueil Nintendo Switch 2 supplémentaire, vous pouvez paramétrer facilement un deuxième téléviseur pour jouer sur grand écran ! Cet ensemble inclut une station d'accueil Nintendo Switch 2, un adaptateur secteur, un câble de recharge USB et un câble HDMI ultra haute vitesse. Pochette de transport Nintendo Switch 2 et protection d'écran - 34,99 $



Protégez votre console Nintendo Switch 2 avec cet pochette élégante et robuste, accompagnée d'un film protecteur d'écran et d'un chiffon de nettoyage, et qui peut accueillir jusqu'à six cartes de jeu et deux dragonnes Joy-Con 2. Pochette de transport All-In-One Nintendo Switch 2 - 79,99 $



La pochette peut accueillir et transporter tous l'équipement nécessaire pour utiliser la console en mode TV, donc une console Nintendo Switch 2, une station d'accueil Nintendo Switch 2, deux manettes Joy-Con 2, plusieurs câbles et jusqu'à six cartes de jeu. Adaptateur secteur Nintendo Switch 2 - 29,99 $



Il s'agit d'un adaptateur secteur de remplacement pour l'adaptateur secteur fourni avec la Nintendo Switch 2. Il peut être connecté à une Nintendo Switch 2 ou à une station d'accueil Nintendo Switch 2. L'adaptateur secteur et le câble peuvent être séparés pour faciliter le rangement.

Sans surprise, Nintendo proposera donc des Joy-Con 2 à acheter séparément, mais également une nouvelle manette Pro Controller et divers accessoires de protection. Comme d'habitude, les fabricants tiers proposeront leurs modèles, Nacon avait déjà officialisé ses produits dès le début d'année.

La date de sortie de la Nintendo Switch 2 est fixée au 5 juin 2025, les précommandes ouvriront le 8 avril sur My Nintendo Store. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.