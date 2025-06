BON PLAN : les Joy-Con 2 de la Switch 2 déjà en promotion

Nintendo a lancé la semaine dernière la Switch 2, une nouvelle console de salon portable qui voit les choses en grand. La machine est plus puissante et propose un écran plus grand, elle est évidemment accompagnée de nouvelles manettes, les Joy-Con 2, avec des fonctionnalités inédites. Des manettes plus grandes et... plus chères.

Eh oui, il faut compter 89,99 € pour s'offrir une paire de Joy-Con 2 neufs, une sacrée somme à débourser en plus de la console pour les parties en multijoueur local avec de nombreux amis, si vous n'avez pas de manettes ou d'anciens Joy-Con à portée de main. Heureusement, voilà qu'un revendeur lance déjà une promotion : la paire de Joy-Con 2 passe à 79,90 € chez Leclerc.

Manettes Joy-Con 2 gauche et droite.



Manettes Joy-Con 2 gauche et droite.

Inclut deux dragonnes Joy-Con 2. Cet ensemble inclut un Joy-Con 2 (G), un Joy-Con 2 (D), ainsi que deux dragonnes Joy-Con 2 afin de pouvoir jouer immédiatement à deux en local dans les jeux compatibles. Les nouvelles manettes Joy-Con 2 permettent d'utiliser facilement les commandes par mouvements et proposent des vibrations HD 2, un nouveau bouton C pour accéder rapidement à GameChat, ainsi qu'un mode souris utilisable dans les jeux compatibles. Donnez de la puissance à votre jeu et utilisez des amiibo sur votre Nintendo Switch 2 en les approchant du point de contact NFC de la manette Joy-Con 2 droite ou du point de contact NFC de la manette Nintendo Switch 2 Pro. À utiliser uniquement avec la Nintendo Switch 2. La console Nintendo Switch 2 inclut un Joy-Con 2 (G), un Joy-Con 2 (D) et deux dragonnes Joy-Con 2.