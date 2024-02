BON PLAN : un Joy-Con Zelda pour Switch avec un vrai D-Pad en promo

La Nintendo Switch est une console hybride bien pratique en mode Portable, mais nombreux sont les joueurs à ne pas vraiment apprécier les Joy-Con par défaut, notamment car la croix directionnelle classique a été remplacée par quatre petits boutons. Heureusement, certains constructeurs ont trouvé la parade.

Hori propose un Joy-Con gauche avec un véritable D-Pad, sous licence officielle Nintendo et aux couleurs de The Legend of Zelda. Une manette qui passe à 19,99 € au lieu de 29,33 € sur Amazon, soit une réduction de - 32 %. Une alternative presque indispensable pour tous les amateurs de jeux de plateforme et de combat. Le constructeur précise cependant que le Joy-Con ne fonctionne qu'en mode Portable, ne vibre pas et n'inclut pas de détecteur de mouvement ou de NFC.

Si vous voulez une vraie manette pour votre Nintendo Switch, des modèles très complets et aux couleurs de Harry Potter sont également en promotion.