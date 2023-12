BON PLAN : une manette Switch bien pratique pour remplacer les Joy-Con en promo

La Nintendo Switch est une console particulièrement pratique, permettant de jouer devant sa télévision avec le dock, mais également en Portable. L'écran est entouré des Joy-Con, des manettes qui souffrent quand même de quelques soucis. Outre le Joy-Con Drift, elles sont surtout très petites et peu pratiques pour les grandes mains.

Évidemment, des constructeurs ont rapidement lancé des manettes alternatives pour remplacer les Joy-Con, à l'instar du Split Pad Pro de HORI, un produit sous licence officiel Nintendo et donc approuvé par le constructeur. Le Split Pad Pro de HORI bénéfice actuellement d'une baisse de prix, passant à 39,99 € sur Amazon et chez Micromania au lieu des 49,99 € demandés habituellement, soit une réduction de - 20 %.

Une façon révolutionnaire de jouer à votre Nintendo Switch ! Profitez de l'expérience d'une manette grandeur nature en mode portable avec le HORI Split Pad Pro. Dotée de stick analogiques de taille normale, d'un D-pad de précision et de larges boutons d'épaule conçus pour le confort et la précision, même pour des sessions de jeu marathon. Les caractéristiques avancées comprennent des gâchettes arrière assignables, la fonctionnalité Turbo, et plus encore. Parfait pour les titres d'action à haute vitesse et de nombreux autres titres Nintendo Switch . Améliorez votre expérience de jeu avec le Split Pad Pro ! Officiellement sous licence Nintendo. N'est pas une manette sans fil - seulement pour le mode portable. N'inclut pas les vibrations, les capteurs de mouvement et gyroscopes, le NFC ou la caméra IR.