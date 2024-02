BON PLAN : la manette Nintendo Switch Pro officielle en promotion

Avec la Switch, Nintendo a lancé plusieurs accessoires officiels, dont une manette Pro un peu onéreuse. Plusieurs constructeurs tiers ont alors proposés des alternatifs à moindre coût, souvent en ôtant quelques fonctionnalités comme les vibrations ou le gyroscope, mais quand la manette officielle est à prix réduction, pourquoi se priver ?

La manette officielle Nintendo Switch Pro est affichée à 53,05 € sur Amazon et chez Cdiscount, elle est pour rappel normalement affichée à 69,99 € hors promotion.

La manette Nintendo Switch Pro est un produit haut de gamme doté de poignées de qualité supérieure et d'un boîtier semi-transparent. Elle possède les mêmes boutons que la Nintendo Switch en mode portable et est conçue pour être tenue et utilisée facilement. Jouez avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où avec la manette Nintendo Switch Pro.