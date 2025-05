Switch 2 : nous vous montrons la console, les Joy-Con et l’énorme dock en photos

La Switch 2 se dévoile enfin dans l’Archipel, nous en avons profité pour vous montrer les boîtes au travers de quelques clichés maison, mais aussi avec une petite vidéo adéquate. Aujourd’hui, nous vous proposer de nouvelles photos, cette fois-ci se penchant sur les courbures de cette nouvelle machine, mais aussi sur les Joy-Con, le support manette et le dock.





Oui, la Switch 2 ressemble à une Switch 1, mais elle a tout de même gagné en élégance. Nintendo garde son format hybride signature, mais affine la silhouette avec un écran plus large, des bordures réduites et des finitions plus soignées. Le plastique mat cède sa place à une texture légèrement satinée qui renvoie un petit effet premium bienvenu. En main, la console paraît plus sérieuse, plus dense aussi ; sans perdre le charme simple qui a fait le succès de la première génération.

Côté Joy-Con, Nintendo ne révolutionne pas la formule mais corrige discrètement ce qui devait l’être. Les fixations semblent plus robustes, les sticks ont été redessinés (en espérant dire adieu au drift), et les boutons gagnent en relief pour un meilleur confort en jeu. Le tout conserve une belle cohérence visuelle avec la plateforme, tout en donnant une impression de solidité renforcée. Mention spéciale pour les coloris plus sobres qu’à l’accoutumée. Cela fait moins « jouet », plus « tech ».

Le dock, quant à lui, adopte un design plus anguleux, plus compact aussi, avec un rendu qui évoque un mini boîtier de salon. Mais c’est surtout sous le capot que ça bouge puisque la Switch 2 profite d’un boost de puissance significatif une fois connectée. En mode nomade, elle garde une belle fluidité, mais c’est en mode docké qu’elle montre les muscles avec des performances graphiques revues à la hausse, des résolutions plus fines et des effets visuels dignes d’une console de salon.

Nos photos sont visibles en page deux de cet article et rappelons que la date de sortie de la Switch 2 est fixée au 5 juin 2025.

Lire aussi : PREVIEW Nintendo Switch 2 : une évolution en douceur, sauf pour les prix

Pour réserver une Switch 2 ou ses jeux, c'est par ici que cela se passe : Nintendo Switch 2 : les précommandes déjà lancées, où réserver la console, les jeux et les accessoires ?