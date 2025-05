Switch 2 : le mode souris ne sera pas réservé aux Joy-Con 2

La Nintendo Switch 2 proposera plusieurs fonctionnalités inédites, comme le GameChat pour discuter entre amis et partager son gameplay, mais du côté des manettes, il y aura également des évolutions. Les Joy-Con 2 embarqueront un capteur pour être utilisés comme une souris d'ordinateur, ce qui devrait grandement simplifier le gameplay dans certains jeux pensés à l'origine pour le PC.

Koei Tecmo portera par exemple Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition, un jeu de stratégie attendu en même temps que la console la semaine prochaine. Le studio japonais a partagé une longue vidéo du jeu, en japonais, pour présenter ce portage, avec une information étonnante. Dans la vidéo, le producteur Michi Ryu utilise d'abord les Joy-Con 2 de manière classique, détachés de la console, puis active le mode souris, avec une simple pression sur le bouton SL. Là, il suffit de faire glisser le Joy-Con 2 pour déplacer le curseur, comparant les fonctionnalités à celles sur Steam (clic droit, clic gauche, etc.). Mais Michi Ryu va encore plus loin et annonce qu'il sera possible de brancher une véritable souris d'ordinateur sur la Switch 2 ! La souris prend alors le dessus sur les commandes des Joy-Con 2, mais il est possible d'utiliser les deux à la fois.

VGC rappelle que la Switch 1 permettait déjà de brancher des souris et claviers, mais rares étaient les jeux à les prendre en compte. Au moins Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition sera compatible avec la souris d'ordinateur, mais comme il s'agit d'un accessoire supplémentaire, qui n'est pas forcément présent dans toutes les maisons des possesseurs de Switch, les titres incluant cette fonctionnalité risquent encore d'être rares.

La date de sortie de Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition est fixée au 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2, vous pouvez précommander la console en bundle avec Mario Kart World contre 499,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

