Drag x Drive : un premier jeu Switch 2 avec le mode souris des Joy-Con dévoilé en vidéo

Aujourd'hui, Nintendo a longuement présenté sa Switch 2, en s'attardant évidemment sur ses Joy-Con 2 améliorés. Ces nouvelles manettes disposeront notamment d'un capteur optique pour se servir du Joy-Con 2 comme d'une souris d'ordinateur et une première exclusivité first party utilisant cette fonctionnalité a été dévoilée pour l'occasion.

Drag x Drive (qui se prononce Drag and Drive selon le constructeur) sera un jeu de sport en ligne, avec des matchs en 3 vs 3. Les joueurs prendront le contrôle d'un personnage en fauteuil roulant, il faudra faire glisser les Joy-Con 2 pour faire tourner les roues et ainsi avancer sur le terrain. Comme le montre la première vidéo de gameplay ci-dessus, c'est finalement du handibasket, sur console, les joueurs pourront « se déplacer, tourner, accélérer, et réaliser des figures telles que des dunks de manière intuitive ». Quelques images du jeu sont à retrouver sur la page suivante.

Drag x Drive sera disponible dans le courant de l'été 2025, exclusivement sur Nintendo Switch , uniquement en version numérique. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.