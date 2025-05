Switch 2 : prévisions de ventes, future augmentation des prix, placement tarifaire... Nintendo fait le point

Avec l'arrivée le mois prochain de la Switch 2, le bilan financier de Nintendo a évidemment abordé la nouvelle console. Avant toute chose, nous vous invitons à lire notre article parlant de la Switch première du nom, puisque nous avons comme chaque trimestre fait le point la concernant, ainsi que ses jeux. Pour son année fiscale 2026 (du 1er avril 2025 au 31 mars 2026), la firme de Kyoto est évidemment optimiste en prévoyant des ventes nettes s'élevant à 1 900 milliards de yens (environ 12,25 milliards d'euros avec le taux de change présumé) avec des bénéfices d'exploitation de 320 milliards de yens et un profit net de 300 milliards de yens pour les actionnaires. Les parts sont estimées à 129 ¥ chacune, ce qui serait une augmentation de 9 ¥, avec un taux de change de 140 ¥ par dollar et 155 ¥ par euro. Ces prédictions ont été effectuées avec comme hypothèse que les fameux droits de douane de Donald Trump en date du 10 avril ne changeront pas sur l'ensemble de cette période.

À ce sujet, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a déclaré ce qui suit durant la session de questions-réponses, évoquant le sujet à deux plusieurs reprises :

Notre politique fondamentale est la suivante : si des droits de douane sont imposés, quel que soit le pays ou la région, nous les considérons comme faisant partie du coût et les intégrons au prix. Par ailleurs, l'exercice fiscal se terminant en mars 2026 marque le lancement de notre première nouvelle console de jeux vidéo dédiée depuis huit ans. Si les hypothèses tarifaires évoluent, nous étudierons la manière de gérer la situation, tout en gardant à l'esprit l'importance de la dynamique de la plateforme et de la croissance du parc matériel installé. [...] nous examinerons quel type d’ajustements de prix serait approprié, en tenant compte de divers facteurs tels que les conditions du marché.

Entre les lignes, nous comprenons donc qu'une augmentation après le lancement n'est clairement pas à exclure... Pour le moment, Nintendo envisage donc de vendre 15 millions de Switch 2 durant cette période et 45 millions de jeux lui étant associés (les exemplaires de Mario Kart World en pack avec la console ne comptent pas), donc en plus des productions Switch qui tourneront dessus via la rétrocompatibilité. Bloomberg rapportait en janvier que la chaîne logistique du constructeur lui permettrait d'écouler 20 millions d'unités de la machine, ce n'est donc pas si étonnant, même si des problèmes de stock au lancement ont déjà annoncés pour le Japon et pourraient également concerner l'Amérique du Nord. Les limites de production n'étaient pas un facteur utilisé pour fixer ce nombre. Ces prévisions ne tiennent d'ailleurs pas compte d'un éventuel ralentissement économique lié à la situation aux États-Unis.

Et, oui, Nintendo sait pertinemment que la Switch 2 coûte cher :

La Nintendo Switch 2 est relativement chère par rapport à la Nintendo Switch, nous sommes donc conscients des difficultés inhérentes à son adoption précoce. Cela dit, la Nintendo Switch 2 est compatible avec les logiciels Nintendo Switch, ce qui assure une continuité entre les plateformes. Nous prenons des mesures, comme la mise en bundle des logiciels avec la console, pour accélérer son adoption dès le premier exercice, afin de connaître le même succès que la Nintendo Switch.

Alors pourquoi un prix aussi élevé ? La réponse est à chercher du côté de son coût de fabrication, mais pas seulement. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à Sony ou Microsoft, la firme de Kyoto ne peut pas se permettre de vendre son hardware à perte.

Nous prévoyons que le ratio de marge brute diminuera en raison du fait que la Nintendo Switch 2 a une marge bénéficiaire inférieure à celle de la Nintendo Switch. Pour déterminer les prix des consoles, nous prenons en compte non seulement le coût de fabrication, mais aussi divers facteurs tels que l'impression des consommateurs vis-à-vis du tarif, les importantes différences de taux de change par rapport au lancement de la Nintendo Switch et les conditions de marché de chaque région.

Du côté des jeux, la réponse n'est là encore pas surprenante :

Pour les logiciels, outre ces mêmes facteurs, nous prenons également en compte l'augmentation des coûts, due à des facteurs tels que l'augmentation de la taille des fichiers de jeu et l'allongement des délais de développement, lors de la détermination du prix. À l'avenir, nous continuerons de tenir compte des prix appropriés pour chaque titre lors de la fixation du prix des logiciels.

Par ailleurs, même si en apparence la console ressemble à la Switch, elle a été entièrement repensée de zéro, de même que ses accessoires, avec notamment comme objectif d'être plus puissante.

Nous avons débuté le développement de la Nintendo Switch 2 en tant que projet interne officiel vers 2019, mais nous menons constamment des activités de R&D sur de nouveaux matériels, notamment des recherches techniques fondamentales. La Nintendo Switch a eu la chance d'être utilisée par de nombreux joueurs, même après neuf ans. Cependant, au cours de ces huit années, il est devenu nécessaire d'améliorer les performances de traitement du matériel afin que les développeurs de logiciels puissent concrétiser l'un des principes les plus chers de Nintendo : offrir de nouvelles expériences de jeu. C'est pourquoi nous avons décidé de concevoir ce matériel avec des capacités de traitement améliorées. Nous pensons que Mario Kart World et Donkey Kong Bananza offrent de nouvelles expériences de jeu inédites qui n'auraient pas pu être réalisées sur Nintendo Switch. Concernant vos questions sur le caractère innovant du matériel, il peut sembler qu'il n'y ait pas de différence majeure entre la Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch. Cependant, nous avons créé ce nouveau hardware et ces accessoires de A à Z, des produits emblématiques de Nintendo, fruit de l'engagement de notre équipe de développement envers la qualité, grâce à divers efforts créatifs et à un développement matériel-logiciel intégré.

Par contre, vous noterez que sur le document de présentation, les trois principales fonctionnalités mises en avant dans la manière « d'apprécier les jeux » sont le GameChat, le GameShare (une évolution du mode téléchargement de la DS) et les cartes de jeu virtuelles... alors même que l'utilisation des Joy-Con 2 à la manière d'une souris est tout de même bien plus innovante et n'est ensuite que vaguement mentionnée.

Pour terminer, le bilan trimestriel a évidemment rappelé les jeux first-party qui sortiront dans les prochains mois et ont déjà été dévoilés.

Vous pouvez précommander le pack regroupant la Switch 2 et MK World au prix de 499,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.

