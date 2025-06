Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 23) : les jeux Switch 2 débarquent en force !

Il était très attendu, ce classement des jeux vidéo les plus vendus en France pendant cette semaine 23. Le Top 5 hebdomadaire, partagé par le S.E.L.L., est marqué par le lancement de la Nintendo Switch 2, c'est donc sans surprise que nous retrouvons quatre jeux de cette nouvelle console dans le classement.





Mario Kart World déboule directement en tête des ventes, il est suivi par Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Clair Obscur: Expedition 33 est le seul jeu non Switch 2 dans le Top 5, ici présent avec sa version PS5 sur la plus petite marche du podium. Enfin, nous retrouvons les Switch 2 Editions de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Breath of the Wild en quatrième et cinquième places.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 2 au 7 juin 2025 :