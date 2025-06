Street Fighter 6 : nouveau cap de ventes, sortie sur Switch 2, arrivée d'Elena et nouveaux costumes, ça ne manque pas de nouveautés !

L'actualité entourant Street Fighter 6 est en ébullition actuellement. Comme l'an dernier, Capcom s'est placé au Summer Game Fest Live pour dévoiler de manière amusante avec le catcheur Kenny Omega les quatre combattants de l'Année 3 du jeu, à savoir Sagat, Crimson Viper, Alex et Ingrid, un programme sans collaboration qui fait plaisir, même si le rythme d'un personnage par saison est décevant par rapport à l'époque de SFV. Ce mercredi, l'éditeur annonce fièrement qu'un nouveau cap de ventes a été franchi. Après les 4 millions en septembre 2024, ce sont donc désormais plus de 5 millions d'exemplaires de SF6 qui ont trouvé preneur.

La nouvelle survient quelques jours seulement après la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 et environ deux ans après sa sortie initiale en 2023, soit une très belle performance. Comme le rappelle la bande-annonce de lancement de Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition, qui est aussi disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam) au prix de 59,99 €, ce sont désormais 26 combattants et 20 stages que compte ce sixième épisode numéroté, dont la petite dernière Elena, qui a eu droit à son trailer célébrant son arrivée. Et ce n'est pas tout, car trois amiibo de Luke, Jamie et Kimberly ont été lancés, ainsi qu'un set de cartes amiibo mettant en scène les 22 membres du roster de l'Année 1, les autres étant prévus à l'avenir.

Bande-annonce de lancement de la Years 1-2 Fighters Edition

Nouveautés de Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition sur Switch 2

Matchs sans fil en local - Le 1 vs 1 fait s'affronter les joueurs dans des combats endiablés via le mode sans fil local entre deux Nintendo Switch 2.

- Le 1 vs 1 fait s'affronter les joueurs dans des combats endiablés via le mode sans fil local entre deux Nintendo Switch 2. Matchs d'avatars locaux - Les combattants personnalisés peuvent s'affronter dans les matchs d'avatars nouvellement ajoutés au mode sans fil local. Ils possèdent chacun l'apparence créée par le joueur et les coups spéciaux débloqués auprès des différents Maitres dans le mode World Tour.

- Les combattants personnalisés peuvent s'affronter dans les matchs d'avatars nouvellement ajoutés au mode sans fil local. Ils possèdent chacun l'apparence créée par le joueur et les coups spéciaux débloqués auprès des différents Maitres dans le mode World Tour. Mode Sur Table - Il est possible de partager l'excitation du combat avec ses amis à l'aide des Joy-Con 2 et de profiter de Street Fighter 6 en mode Sur Table. Les types de contrôle Classique, Moderne et Dynamique ont été configurés pour les Joy-Con 2, ce qui permet de s'affronter n'importe où avec une seule machine.

- Il est possible de partager l'excitation du combat avec ses amis à l'aide des Joy-Con 2 et de profiter de Street Fighter 6 en mode Sur Table. Les types de contrôle Classique, Moderne et Dynamique ont été configurés pour les Joy-Con 2, ce qui permet de s'affronter n'importe où avec une seule machine. Gyro Battle - Les joueurs vont devoir se préparer à bouger avec les Gyro Battles. À l'aide des Joy-Con 2, deux joueurs peuvent s'affronter en utilisant des commandes de mouvement dynamiques, tout en suivant les mêmes règles que les matchs en 1 VS 1.

- Les joueurs vont devoir se préparer à bouger avec les Gyro Battles. À l'aide des Joy-Con 2, deux joueurs peuvent s'affronter en utilisant des commandes de mouvement dynamiques, tout en suivant les mêmes règles que les matchs en 1 VS 1. Calorie Contest - Les joueurs vont pouvoir débloquer un nouveau palier d'intensité avec le mode Calorie Contest de Street Fighter 6 ! Ce mode unique et amusant leur permet d'utiliser leurs Joy-Con pour effectuer diverses actions, telles que des attaques et des super-arts, qui font grimper la jauge de calories. Un mode qui met à l'épreuve leur force et leur endurance !

Trailer d'annonce sur Switch 2 montrant les amiibo

Bande-annonce de lancement d'Elena

Guide de gameplay d'Elena

Enfin, pour terminer, comme avec les combattants de l'Année 1 en mai 2024, ceux de l'Année 2 ont eu droit à leurs costumes 3 bien classes, tandis que diverses mises à jour ont été apportées au jeu. Vous pouvez retrouver divers visuels en page suivante exhibant toutes les nouveautés du moment.

Nouveaux costumes 3 pour les quatre personnages de l'Année 2 (M. Bison, Terry, Mai et Elena).

Ajustements de l'équilibre de certains systèmes de combat et de tous les personnages. Plus de détails dans le Buckler's Boot Camp.

Nouvelles illustrations pour l'écran Challenger !

Une nouvelle piste musicale de collaboration spéciale - Edge of Triumph - créée par la compositrice Yoko Shimomura !

Des objets commémoratifs gratuits livrés à tous les joueurs pour célébrer le deuxième anniversaire du jeu le 2 juin, ainsi que des événements à durée limitée, notamment :

2e Anniversaire de l'Extreme Battle Tournament ;



2e Anniversaire du Drive Ticket Rush ;



2e Anniversaire du Challenge Master ;



2e Anniversaire des promos du magasin ;



2e concours de création Street Fighter: New Challenger Edition dont les œuvres gagnantes seront intégrées dans les écrans du jeu New Challenger.

Des options de confort de jeu dont :

Une fonction d'affichage « Affichage des victoires » et « Matchs à gagner » a été ajoutée aux paramètres ;



Plus de possibilités de personnaliser l'expérience de matchmaking en ligne grâce aux paramètres de personnalisation des défis ;



Des ajustements de priorité des sons.

Avec tout ça, c'est le bon moment de vous y mettre si ce n'est pas déjà le cas. Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition est disponible en boîte sur PS5 au prix de 59,99 € sur Amazon, chez Cdiscount et à la Fnac. Malheureusent, la déclinaison Switch 2 est une Carte clé de jeu, mais est vendue seulement 44,49 € (ici et là).

