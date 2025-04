Switch 2 : les précommandes ouvriront la semaine prochaine aux États-Unis et au Canada, quid du prix de la console, des jeux et accessoires ?

Au début du mois, la présentation de la Nintendo Switch 2 a été un peu gachée outre-Atlantique suite aux annonces de droits de douane par Donald Trump, président des États-Unis. Les pays asiatiques, notamment ceux produisant la Switch 2, seront particulièrement impactés, Nintendo avait donc décidé de reporter l'ouverture des précommandes de la console aux États-Unis, afin d'étudier les répercussions de cette annonce. Et, pour ne pas que les joueurs étasuniens ne s'accaparent les stocks de leurs voisins, le Canada a lui aussi vu ses précommandes reportées.

Depuis, les droits de douanes font toujours couler beaucoup d'encre, le sujet est majeur dans la sphère géopolitique, mais Nintendo a visiblement eu le temps de faire ses calculs et annonce que les précommandes de la Switch 2 ouvriront le 24 avril aux États-Unis et au Canada. Comme prévu, la console sera lancée le 5 juin prochain, aucun changement à signaler de ce côté-là. Mais quid du prix ? La Switch 2 sera-t-elle plus chère que prévu outre-Atlantique ? Eh bien non, tant mieux pour les joueurs, la Nintendo Switch 2 sera vendue au prix initalement dévoilé, à savoir 449,99 $ US aux États-Unis et 699,99 $ CAD au Canada.

Les jeux sont également épargnés par une hausse, cependant, les prix des accessoires vont être ajustés, « « en raison de l'évolution du marché ». La facture augmentera de 5 à 10 $ US (ou équivalent en dollar canadien), la paire de Joy-Con 2 est désormais affichée à 94,99 $ US/124,99 $ CAD, la nouvelle manette Pro passe à 84,99 $ US/109,99 $ CAD, la caméra officielle pour GameChat coûtera 54,99 $ US/69,99 $ CAD et le dock seul sera vendu 119,99 $ US/154,99 $ CAD. Autant dire que les joueurs qui vont craquer day one pour la console et quelques accessoires l'ont mauvaise...

En France, aucun changement à signaler, plusieurs revendeurs proposent même la Switch 2 et ses jeux à un prix inférieur que celui recommandé par Nintendo, le bundle avec la console et Mario Kart World passe à 499,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

