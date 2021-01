Xbox : un coloris inédit rouge éclatant pour la nouvelle manette sans fil des Xbox Series X et S

En termes de manette, Microsoft n'a pas révolutionné son monde pour l'arrivée des Xbox Series X et S. Le nouveau modèle profite notamment d'un bouton Share et d'un pad directionnel revisité, mais l'architecture globale de l'accessoire reste la même que pour les Xbox One. Il est possible de se procurer ladite manette en couleur Carbon Black, Robot White ou même Shock Blue, et voilà que le constructeur en propose déjà un quatrième.



L'heureux élu s'appelle Pulse Red, ou Rouge Éclatant selon certains référencements français, et allie le rouge, le blanc et le noir pour un rendu forcément détonnant.

Avec sa façade d’un rouge éclatant et son dos blanc pur, la nouvelle manette Pulse Red rappelle les couleurs et l’énergie de la manette Bleu foncé. Ses gâchettes, ses boutons de tranche et sa croix directionnelle hybride arborent un noir mat et sont pensés pour que vous puissiez garder le contrôle, en toute circonstance, grâce notamment à la texture présente sur les gâchettes et les boutons de tranche. Avec le Dynamic Latency Input, vos actions sur la manette sont transmises vers votre Xbox Series X | S plus rapidement, ce qui offre une expérience où temps de réponse et action instantanée deviennent les maîtres mots.

Les boutons de la manette, dont le nouveau dédié au partage (Share), peuvent être configurés individuellement en passant par l’application Accessoires de votre Xbox. Vous pouvez personnaliser le bouton Share pour prendre des captures d’écran, lancer ou arrêter un enregistrement vidéo ou même enregistrer ce qu’il vient de se passer et ainsi partager vos meilleurs comme vos pires moments ou vos actions les plus drôles avec vos amis et vos abonnés, directement depuis votre console ou depuis votre téléphone grâce à l’application mobile Xbox.

Avec la nouvelle manette Pulse Red, vous pouvez vous connecter à tous vos appareils préférés comme les Xbox Series X | S ou la Xbox One, mais aussi aux PC Windows 10 et aux appareils Android en Bluetooth, pour profiter au mieux du jeu à distance ou du cloud gaming grâce au Xbox Game Pass Ultimate. La manette peut garder plusieurs appareils en mémoire pour que vous puissiez passer de l’un à l’autre plus facilement. Il est également toujours possible de connecter celle-ci en USB à votre console ou votre PC.

Comme toutes les nouvelles manettes Xbox sans fil, la déclinaison Pulse Red propose une sortie Jack stéréo 3,5 mm pour des sessions de jeu plus immersives ainsi qu’un port USB-C pour la recharger et jouer grâce à la Batterie rechargeable Xbox (vendue séparément). La nouvelle manette Pulse Red s’accompagne de 14 jours d’essai au Xbox Game Pass Ultimate.