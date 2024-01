Xbox : la gamme de manettes Vapor s'agrandit avec une édition spéciale et des coloris pour le Xbox Design Lab

Quand il s'agit de proposer de nouvelles apparences de manettes, Microsoft et la division Xbox ne sont jamais les derniers, notamment grâce à la personnalisation permise par le Xbox Design Lab. La rumeur flottait autour d'une annonce imminente et elle vient d'avoir lieu. Après la Stormcloud Vapor lancée l'été dernier, c'est donc un controller et des designs inédits qui viennent agrandir la série.

Nous avons d'un côté la manette Dream Vapor sans fil, une édition spéciale à la coque rose et violette qui s'accompagne d'un fond d'écran exclusif à destination des Xbox Series X|S et qui va donc pouvoir être achetée chez différents revendeurs au prix de 69,99 €. De l'autre, nous retrouvons six nouvelles apparences pour le Xbox Design Lab, à savoir Electric Vapor, Nocturnal Vapor, Fire Vapor, Stormcloud Vapor, Cyber Vapor et donc Dream Vapor, avec pour ne pas changer un choix de gâchettes, boutons, poignées, etc..

Dans tous les cas, il est promis 40 heures d'autonomie, du Bluetooth, une prise Jack 3,5 mm et la possibilité de les utiliser sur Xbox One, Series X|S, PC et appareils sous iOS et Android.

Si vous êtes intéressés par la Stormcloud Vapor, elle est vendue 64,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Xbox : une manette Édition spéciale Gold Shadow rayonnante dévoilée