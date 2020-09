Xbox Series X et S : coloris Shock Blue, batterie rechargeable Xbox et Xbox Design Lab, un point sur les offres niveau manettes

Le lancement des Xbox Series X et S sera aussi l'occasion de proposer une nouvelle gamme d'accessoires pour Microsoft. Cela passera bien évidemment par les nouvelles manettes Carbon Black et Robot White, équipées d'un bouton Share et d'une croix directionnelle améliorée, mais le constructeur a d'autres atouts dans sa manche, qu'il nous présente cette semaine.

Déjà, un troisième coloris appelé Shock Blue arrivera sur nos étales en même temps que les consoles. Il ne sera pas intégralement bleu, mais arborera un arrière blanc et des touches en partie noires, pour un style assez unique pour une manette de série. Elles seront vendues 59,99 $ aux États-Unis. Les packs à destination des PC vont aussi être mis à jour, les coffrets Manette sans-fil Xbox + Adaptateur sans-fil Windows 10 et Manette sans-fil Xbox + câble USB-C devant prochainement comprendre les nouvelles manettes.

Sera aussi proposé un bundle Batterie Rechargeable Xbox + Cable USB-C pour recharger son accessoire après, avant ou pendant une partie, affiché à 24,99 $ outre-Atlantique. Tout ce beau petit monde est prévu pour le 10 novembre 2020, soit en même temps que les nouvelles machines dont les précommandes viennent d'ouvrir.

Et du côté du Xbox Design Lab, la plateforme pour personnaliser ses manettes, l'initiative va se poursuivre, mais après un hiatus. Le service ne sera plus accessible du 14 octobre jusqu'à un beau jour de 2021, où il reviendra sous une meilleure forme, et avec la possibilité de donner des couleurs aux nouveaux accessoires. Pensez donc à précommander une ancienne manette avant le 13 octobre si vous voulez en avoir une pour la fin d'année.

