Précommande des Xbox Series S et Xbox Series X : go !

Nous connaissons déjà tout des nouvelles consoles de jeu vidéo de Microsoft, de la date de sortie fixée au 10 novembre prochain en France, aux prix avec la Xbox Series S à 299,99 € et la Xbox Series X à 499,99 €.

Aujourd'hui est un grand jour, car il marque le lancement officiel des précommandes, qui débutent par exemple à 9h00 ce mardi chez Cdiscount. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !

Pour rappel, la Xbox Series S est un modèle moins puissant que la Xbox Series X, plus compact et dépourvu de lecteur optique, même si sur le reste elle partage de nombreuses caractéristiques avec la Xbox Series X. Niveau puissance, il faudra ainsi compter sur des performances de 4 Téraflops pour la Series S contre 12 Téraflops pour la Series X. Ainsi, la Xbox Series S peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 et jusqu'à 120 images par seconde, alors que la Xbox Series X permet de la 4K à 60 fps et jusqu'à 120 fps.

Les précommandes démarrent donc dès ce matin 9h00 chez Cdiscount, et il n'y en aura pas pour tout le monde !



Vous trouverez toutes les offres sur cette page dédiée, mais aussi ci-dessous les liens directs :



Et pour information les précommandes devraient également être disponibles chez d'autres e-commerçants (attention, certaines pages ne sont pas encore accessibles) :