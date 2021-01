Xbox Series X et S et Xbox One : Microsoft fait le point sur les exclusivités console de 2021, déjà 30 jeux au programme

Autant se l'avouer, entre le line-up maigre, le COVID-19 et déjà des reports de la trempe de Hogwarts Legacy, l'année 2021 ne s'annonce pas comme une grande année de jeu vidéo. Microsoft a tout de même tenu à rassurer ses fans en faisant le point sur les exclusivités consoles à venir dans les 12 mois à venir sur Xbox One et Xbox Series X | S, au nombre de 30 selon son décompte. Bon, The Yakuza Remastered Collection existe déjà sur PS4, et Psychonauts 2 sortira en multiplateforme même s'il est développé par Double Fine Productions, membre des Xbox Game Studios, mais pour le reste, l'exclusivité au moins temporaire est bien réelle.

The Gunk, The Artful Escape, Twelve Minutes, Tunic, The Last Stop... Il y aura décidément du beau monde du côté des indés, parfois avec des intégrations dans le Xbox Game Pass dès le lancement, et il faudra compter sur eux pour enrichir ce catalogue d'exclusivités. Car du côté des Xbox Game Studios, en dehors du portage de Microsoft Flight Simulator et de Halo Infinite, aucun ne semble prévu pour 2021. Pour la liste détaillée des jeux, ça se passe ci-dessous.

Adios – 2021

Adios est un jeu à la première personne à l’aspect cinématographique prononcé qui montre qu’il est difficile de prendre une décision et de s’y tenir. Vous ne souhaitez plus que la mafia se serve de vos cochons pour faire disparaître des corps. Lorsque votre vieil ami, qui s’avère également être un tueur à gages, vient livrer un nouveau cadavre avec son assistant, vous osez leur dire que vous ne pouvez plus continuer. Mais votre ami ne veut pas que vous arrêtiez et essaiera de vous faire changer d’avis. La manière dont vous réagirez va changer votre vie.

The Artful Escape – 2021

Développé par Beethoven & Dinosaur et édité par Annapurna Interactive, The Artful Escape conte l’histoire de Francis Vendetti et de son voyage entre les dimensions pour créer son alter ego scénique. Le soir de sa toute première performance, Francis doit se montrer à la hauteur d’une légende de la folk et se battre contre les errances cosmiques de sa propre imagination. The Artful Escape est un jeu d’action aventure qui fait la part belle à son histoire, mais n’oublie pas de proposer des affrontements hors du commun, des graphismes incroyables, une musique extraordinaire et un message inspiré sur ce qu’implique le fait de découvrir qui l’on est réellement.

The Ascent – 2021

La méga-corporation qui vous possède, vous, et tout le monde, The Ascent Group, vient de s’effondrer. Au milieu du chaos et de la confusion, la sécurité et l’ordre sont fragilisés et, sans protection, chacun doit tenter de survivre sans compter sur personne. Arrêtez les gangs et les corporations hostiles, empêchez-les de prendre la relève et découvrez ce qu’il s’est réellement passé dans ce RPG d’action jouable en solo comme en coopération se déroulant dans un monde cyberpunk. Développé par Neon Giant et édité par Curve Digital, The Ascent proposera une expérience en 4K à 60 images par seconde sur Xbox Series X.

The Big Con – 2021

The Big Con est un jeu d’aventure qui réveille l’adolescent en vous et conte l’histoire d’une adolescente traversant le pays pour sauver le vidéoclub de sa famille. Comme dans les films des années 90, vous trouverez toujours une ruse pour persuader les autres de vous aider ou pour chaparder ce dont vous aurez besoin. Vous êtes Ali, une lycéenne ayant réussi à s’échapper du camp de vacances et qui compte bien se venger des requins de la finance qui menacent le magasin de sa mère. Et qui sait, peut-être collectionnerez-vous quelques peluches et vous ferez-vous des amis ce faisant ?

CrossfireX – 2021

En 10 ans, Crossfire a cumulé 650 millions de joueuses et de joueurs, ce qui en fait l’un des jeux les plus joués du monde sur PC. La franchise légendaire arrive sur Xbox pour proposer une grande variété de modes multijoueur et une campagne solo épique digne du cinéma. Découvrez un conflit mondial entre les deux factions militaires privées les plus influentes du monde : Black List et Global Risk. Choisissez votre camp et affrontez vos adversaires dans des modes multijoueurs classiques ou innovants, qui plairont à toutes et à tous, indépendamment du niveau et des affinités de chacun.

Dead Static Drive – 2021

Attrapez votre batte, volez une voiture et tentez de survivre face aux horreurs issues d’un autre monde qui longent la Route 666. Découvrez un mélange atypique entre conduite en vue du dessus et survival horror dans ce titre conçu par Team Fanclub. Dead Static Drive conte l’histoire d’un road trip qui vire au cauchemar, mais aussi de la réaction de ses personnages principaux lorsqu’ils doivent faire face à leurs problèmes personnels. Vous devrez choisir à qui faire confiance tout en affrontant les horreurs qui se cachent peut-être derrière votre vie quotidienne.

Echo Generation – 2021

Echo Generation suit un groupe d’enfants qui vont vivre des aventures pas comme les autres en menant l’enquête sur les événements surnaturels se déroulant dans leur ville natale, des événements qui vont changer le cours de leurs vies. Le titre se déroule en 1993, au cours d’un été chaud, le genre d’été qui vous laisse penser que le monde ne demande qu’à être parcouru et où tout semble possible. L’école est finie et votre équipe explore la ville pour trouver la source d’un crash mystérieux dans un champ de maïs des environs. Oserez-vous faire face au surnaturel pour découvrir la vérité ?

ExoMecha – 2021

ExoMecha est un tout nouveau jeu de tir compétitif en ligne à la première personne et disponible gratuitement qui se déroule sur Omecha, une nouvelle planète vierge aux environnements exotiques. Le titre vous offre une expérience de jeu impressionnante grâce à son style de jeu flexible, ses mécaniques, ses gadgets et capacités uniques et ses combats de boss.

Exo One – 2021

Un étrange signal, un vaisseau extra-terrestre… Exo One vous propose un voyage interplanétaire à travers l’espace et le temps. Maîtrisez un moyen de locomotion alien et explorez des paysages lointains énigmatiques et désolés comme vous ne l’avez jamais fait. Servez-vous de la gravité et de votre élan pour atteindre des vitesses impressionnantes et des hauteurs vertigineuses. Les graphismes d’Exo One donnent une ambiance, une atmosphère unique, qui vient s’allier aux bruitages et à la bande originale dotée d’une guitare électrique hypnotisante pour créer un résultat qui semble issu d’un autre monde.

The Gunk – 2021

Les créateurs de la franchise SteamWorld nous proposent un tout nouveau jeu, The Gunk. Embarquez pour une aventure inédite en incarnant deux amis voyageant d’astéroïde en astéroïde pour trouver des ressources qu’ils pourront récolter et revendre. Un jour, ils atterrissent sur une planète qui semble morte de prime abord, mais qui est en réalité recouverte d’une sorte de parasite gluant qui corrompt la nature et la vie sauvage. Vous rencontrerez des ennemis terrifiants et devrez résoudre des énigmes complexes dans votre quête pour percer le mystère d’une planète oubliée, tout en essayant de la sauver de son funeste destin.

Halo Infinite – 2021

La légendaire série Halo fait son retour pour nous proposer la campagne la plus dense de l’histoire du Master Chief. Lorsque tout espoir semble perdu et que le destin de l’humanité est en jeu, Master Chief est prêt à affronter l’ennemi le plus impitoyable qu’il ait connu. Prenez un nouveau départ et enfilez l’armure du plus grand héros de l’humanité pour vivre une aventure épique et enfin découvrir toute l’ampleur de l’anneau Halo. Halo Infinite est le jeu le plus ambitieux de la saga, avec un terrain de jeu plusieurs fois plus grand que celui des deux derniers jeux combinés. Vous pourrez explorer des paysages remplis de merveilles de la nature et de mystères et découvrir une histoire qui saura accueillir celles et ceux qui joueront pour la première fois à un titre de la franchise tout en continuant la saga de Master Chief pour les fans les plus dévoués.

The Last Stop – 2021

Il s’agit de la nouvelle création de Variable State, les développeurs en charge de Virginia, un jeu récompensé par plusieurs prix. The Last Stop est un jeu d’aventure à la troisième personne qui se déroule de nos jours, à Londres. Vous y jouez trois personnages différents dont les destins vont se croiser alors qu’une crise surnaturelle éclate. Vous rencontrerez Donna, une lycéenne un peu déphasée qui se sent piégée par son quotidien trop ordinaire, John, un père célibataire quadragénaire qui travaille trop et Meena, une femme très impliquée professionnellement qui n’arrive pas à obtenir la même satisfaction dans sa vie de famille qu’au travail. Il s’agit d’un titre sur les vies cachées que tout un chacun peut mener, sur les liens qui nous unissent, mais qui montre aussi que la magie peut trouver sa place dans l’ordinaire.

Lake – 2021

Nous sommes le 1er septembre 1986. Meredith Weiss fait une pause dans sa carrière et quitte la ville pour devenir factrice dans son village de naissance. Durant ces deux semaines dans la magnifique ville de Providence Oaks, dans l’Oregon, elle va croiser quelques visages connus, mais aussi beaucoup de nouvelles têtes. Vous serez libre de choisir à qui parler, qui seront vos amis ou qui vous tenterez de séduire. Quoiqu’il arrive, à la fin du séjour, il vous faudra faire un choix : retournerez-vous exercer votre métier dans la grande ville ou resterez-vous dans ce village qui vous a vu grandir ?

Little Witch in the Woods – 2021

Little Witch in the Woods est un jeu de rôle qui vous invite à vivre une vie de sorcière. Vous y incarnez Ellie, une jeune sorcière fraîchement débarquée dans une nouvelle ville, et vous êtes déterminée à intégrer une « maison de sorcières ». Mais à votre arrivée, vous réalisez rapidement que la ville en question semble déserte et que la maison de sorcières est en chantier. Votre but ultime sera de maîtriser la sorcellerie en apprenant à concocter des potions, en servant en tant qu’apprentie et en récoltant des matériaux venus de lointaines contrées magiques et mystiques riches d’expériences singulières.

The Medium – 28 janvier

Découvrez un mystère que seule une médium peut résoudre. Dans un hôtel communiste abandonné, utilisez vos dons de voyance uniques pour mettre au jour ses secrets les plus noirs. Résolvez des énigmes en explorant deux réalités en même temps et survivez à des rencontres avec des esprits malfaisants. Plongez dans une histoire sombre et moralement ambiguë, où rien n’est réellement ce qu’il paraît et où tout a une autre facette. En tant que médium, vous voyez, entendez et ressentez plus que les autres. Et à chaque nouvelle découverte, vous changerez de perspective quant à ce qui est arrivé à l’hôtel Niwa.

Microsoft Flight Simulator – 2021

Microsoft Flight Simulator incarne la nouvelle génération de l’une des séries de simulation les plus appréciées du monde. Après son immense succès sur PC, le titre atterrira cet été sur Xbox Series X | S. Des avions légers aux gros porteurs, pilotez des avions hautement détaillés et éblouissants dans un monde hyper-réaliste. Créez votre plan de vol et rendez-vous partout où vous le voulez. Volez de jour comme de nuit et faites face à des conditions climatiques réalistes et exigeantes. Des mises à jour du Monde en passant par le contenu additionnel, les joueuses et les joueurs Xbox Series X | S peuvent s’attendre au même niveau de profondeur que celui de la version PC, qui leur permettra de découvrir la plus authentique, la plus réaliste des simulations de vol jamais créées.

Psychonauts 2 – 2021

Razputin Aquato, acrobate entraîné et jeune médium puissant, a réalisé son rêve en rejoignant l’organisation internationale d’espionnage psychique connue sous le nom de Psychonauts ! Cependant, ces super espions médiums ont des ennuis. Leur chef n’est plus le même depuis son enlèvement et, pire encore, une taupe se cache au quartier général. Raz doit utiliser ses pouvoirs pour stopper la taupe avant qu’elle n’exécute son plan secret : ramener Maligula, le méchant médium meurtrier, d’entre les morts !

RPG Time – 2021

L’école est finie ! Rendez-vous dans une salle de classe vide pour entreprendre une grande aventure aux côtés d’un jeune développeur de jeux vidéo et de son RPG. Vous serez étonné par ses créations dessinées à la main au fil de votre épopée dans le monde surprenant et magique de l’imagination. Oubliez vos devoirs, venez jouer sur Xbox Series X | S et profitez de la fonction Smart Delivery.

Sable – 2021

Sable met en scène une quête initiatique où la découverte et l’exploration règnent, au cœur d’un désert en monde ouvert. Ce voyage sur cette planète étrange sera également personnel pour Sable, qui explorera d’anciens monuments et des vaisseaux tombés du cosmos tout en apprenant plus sur les habitants de ce monde et la place qu’elle est censée y occuper. Seul un esprit curieux pourra comprendre et assimiler les leçons qui se cachent au milieu des grains de sable. Des leçons de vie, sur la famille et le fait de faire partie de quelque chose de plus grand qui va au-delà de sa simple existence.

Scorn – 2021

Scorn se déroule dans un univers cauchemardesque au décor lugubre, empli de formes étranges. Il est conçu autour de l’idée d’un « parachutage dans le monde ». Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorerez différentes régions interconnectées de manière non linéaire. Chaque endroit contient son propre thème, des énigmes et des personnages qui font partie intégrante de la création d’un monde cohérent. Vous apprendrez vite que même l’environnement inquiétant qui vous entoure est un personnage à part entière…

She Dreams Elsewhere – 2021

She Dreams Elsewhere est un jeu de rôle surréaliste traitant des rêves, des cauchemars et de la santé mentale. Vous y incarnez la plus qu’anxieuse Thalia, contrainte de plonger dans ses rêves pour affronter ses cauchemars intérieurs, alors qu’elle est piégée dans un coma. Le jeu mêle une narration très personnelle à une thématique qui fait la part belle à l’émotion et qui se concentre sur la santé mentale et d’identification de soi. Vous allez découvrir un monde surréaliste, visuellement renversant et rempli de mystères, qui ne demande qu’à être exploré dans les moindres détails.

Shredders – 2021

Inspiré par le classique Amped, Shredders vous place en haut des meilleures pentes, spots de freeride et autres snowparks. Le titre cherche simplement à retranscrire l’agréable sensation de dévaler une piste. En plus de ses graphismes magnifiques, de sa physique de nouvelle génération et de son dosage parfait entre arcade et réalisme, Shredders met l’aspect social en avant. Rendez-vous sur les pistes en 2021 !

Song of Iron – 2021

Song of Iron est un jeu d’action aventure racé, qui aime à verser dans la provocation. Il vous plonge dans un monde nordique rempli de mystères et de danger. Votre épopée vous entraînera au-delà des terres mystiques, vers le domaine des dieux. Vous devrez affronter des hommes, des monstres et la nature elle-même pour parvenir à vos fins. Utilisez un arc, une hache et un bouclier pour vous défendre, mais attention : les armes peuvent être perdues, les flèches viendront à manquer et les boucliers se briseront… Grâce au sang de vos ancêtres et à la valeur que vous regagnerez au cours de votre périple, vous pourrez continuer à vous battre !

Tunic – 2021

Dans Tunic, vous incarnez un petit renard dans un monde immense, qui doit explorer la campagne, combattre des monstres et découvrir des secrets. Le titre rend hommage aux classiques de l’action aventure, mais propose également des objets uniques, des techniques de combat avancées et la découverte des mystères de l’arcane. Notre héros devra forger son propre destin dans ce nouveau monde fascinant.

Twelve Minutes – 2021

Twelve Minutes joue avec les codes du jeu et du cinéma en proposant un casting d’acteurs extraordinaire, dont James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe, qui donnent parfaitement vie aux personnages complexes et nuancés de l’aventure. Une soirée romantique en compagnie de votre femme tourne au drame lorsqu’un homme s’introduit par effraction dans votre maison, accuse votre épouse de meurtre et vous laisse pour mort. Jusqu’à ce que vous vous réveilliez, bloqué dans une boucle temporelle de 12 minutes et condamné à revivre cette terrible soirée, encore et encore.

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – 2021

Unexplored 2 est un RPG orienté action qui cherche à recréer les sensations d’aventure et de magie du jeu de rôle papier. Le titre est rempli de paysages magnifiques, de merveilles cachées, de créatures magiques comme d’ennemis dangereux, d’armes mythiques et d’objets historiques. Unexplored 2 met à profit une génération de contenu avancée pour que chaque joueuse, chaque joueur, puisse vivre sa propre histoire dans un monde unique, en relevant des défis singuliers.

Warhammer 40K: Darktide – 2021

Développé par les créateurs de la franchise coopérative Vermintide, largement récompensée et écoulée à plusieurs millions d’exemplaires, Warhammer 40,000: Darktide est un nouveau jeu coopératif à 4 se déroulant dans la ruche Tertium. Combattez avec vos amis contre des hordes d’ennemis dans cette nouvelle aventure Warhammer 40,000. Retrouvez le système de combat au corps-à-corps apprécié de Vermintide 2 et découvrez également des armes à feu pour un gameplay profond et équilibré. Appréciez la distance qui vous sépare de vos adversaires pour jongler entre vos armes à distance et au corps-à-corps et ressentez l’impact de chaque coup d’épée ou de chaque tir sortant de votre arme.

Way to the Woods – 2021

Une biche et un faon partent en voyage dans un monde abandonné pour rentrer chez eux. Ce jeu d’aventure solo à la troisième personne est développé par Anthony Tan, avec des musiques d’Aivi et Surasshu, les compositeurs de la série Steven Universe. Résolvez le mystère de Cat Town, échappez à une meute de loups et trouvez votre chemin dans ce monde rempli de reliques des dieux anciens, les humains.

The Wild at Heart – 2021

Prenez les commandes d’une nuée de créatures magiques dans ce jeu d’action-aventure sur les escapades enfantines. Combattez des animaux sauvages et des adversaires surnaturels, construisez de nouveaux chemins et découvrez un monde oublié. Forêts, cavernes, côtes, temples anciens… Les lieux remplis d’énigmes à résoudre et de secrets à découvrir ne manquent pas !

The Yakuza Remastered Collection – 28 janvier / Yakuza 6: The Song of Life – 25 mars

La série Yakuza s’est récemment fait une place d’honneur sur Xbox avec l’arrivée des épisodes les plus récents dans le Xbox Game Pass et la sortie du volet acclamé par la critique Yakuza Like a Dragon pour le lancement des Xbox Series X | S. À la fin du mois sortira The Yakuza Remastered Collection, qui comprend Yakuza 3, Yakuza 4, et Yakuza 5, et la compilation sera disponible dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie. Puis, en mars, Yakuza 6: The Song of Life sera inclus dans la bibliothèque et vous permettra de conclure l’histoire de Kazuma Kiryu. Cela veut donc dire que vous pourrez jouer à l’intégralité de la saga du Dragon de Dojima, de Yakuza 0 à Yakuza 6, simplement en étant abonné au Xbox Game Pass !