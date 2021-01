PS5, Xbox Series X et S, Switch : à quoi ressemblera la guerre des exclusivités consoles en 2021 ?

2020 aura beau avoir été l'année de l'arrivée de la next-gen, la guerre des exclusivités n'a pas encore vraiment commencé sur cette génération. Sony Interactive Entertainment a début timidement en ne proposant que Demon's Souls et le gratuit Astro's Playroom en exclusivité sur PS5, et des Marvel's Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure en cross-gen avec la PS4. Du côté des Xbox Series X et S, sans Halo Infinite repoussé sur le tard, il n'y avait littéralement aucune production Xbox Game Studios inédite sur la table. En dehors des portages next-gen, la dernière vraie nouveauté, c'est Tell Me Why en août dernier.

Et dans le même temps, du côté de chez Nintendo, qui ne joue pas exactement sur le même tableau, l'année fut pauvre en grosse production, même si Animal Crossing: New Horizons a cassé la baraque. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, Mario Kart Live: Home Circuit, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Paper Mario: The Origami King, Pikmin 3D Deluxe, Super Mario 3D All-Stars et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sont bien arrivés ces derniers mois, mais cela fait tout de même seulement 2 suites pour 5 portages et un jeu en réalité augmentée. Cependant, la console a su se faire un catalogue de jeux indépendants, parfois exclusifs sur consoles, qui commence à forcer le respect. Dans ce contexte, à quoi s'attendre pour 2021 ?

La Switch : gros jeux, petit line-up





Continuons avec l'univers à part de Nintendo. Sur le papier, il y a de quoi rêver : Super Mario 3D World + Bowser's Fury, New Pokémon Snap, Shin Megami Tensei V, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sont confirmés, mais tous ne l'ont été qu'avec une vidéo, voire un teaser ou même un simple logo, parfois il y a plusieurs années de cela. Super Mario 3D World + Bowser's Fury est le seul à être précisément daté, au 12 février pour être exact, et Shin Megami Tensei V est sinon officiellement annoncé pour un vague 2021. Certes, il ne fait pas trop de doute que New Pokémon Snap sortira aussi dans les mois qui viennent, mais pour les autres, difficile de savoir quand ils verront le jour. La hype autour de Bayonetta 3, Metroid Prime 4 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 est largement supérieure à tous les titres sortis en 2020, hors Animal Crossing, et si ne serait-ce que l'un de ces jeux voit le jour cette année, nous nous en sortirions bien. Pour empêcher la disette, reste alors les as dans la manche de Nintendo.

La spécialité du constructeur, ce sont tout de même ses Nintendo Direct pour présenter des productions déjà bien avancées qui sortiront quelques mois plus tard. Les joueurs attendent une nouvelle édition depuis des mois, alors la prochaine devrait valoir le coup. De plus, la communauté Switch est plus importante et active que jamais depuis le confinement, et Nintendo aurait tort de ne pas sortir de quoi la rassasier. Mais avec quoi ? Un nouveau Pokémon pour les 25 ans, comme un remake de Diamant et Perle ? Un énième Mario au concept classique ou original ? Encore des suites et des portages de jeux Wii U oubliés ? Des franchises originales et surprenantes ? Tous les espoirs sont permis, surtout que le constructeur sait surprendre.

Il pourra dans tous les cas compter sur des éditeurs tiers plus désireux que jamais de toucher cette base de joueurs solide, comme avec Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2, Bravely Default II, No More Heroes 3, ou d'autres indépendants alléchants qui sortiront en exclusivité console temporaire, à l'instar de Hollow Knight: Silksong.



Chez PlayStation, un calendrier solide, mais gare aux reports





Du côté de chez PlayStation Studios, le tableau est solide, avec Ratchet & Clank: Rift Apart, God of War: Ragnarök, Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West annoncés pour 2021 sur PS5 (et aussi sur PS4 pour ce dernier), et Returnal déjà daté au 19 mars. Pour les quatre premières, il s'agit de grosses productions très attendues, mais alors que la tendance est plus au report qu'aux sorties dans les temps en cette période de COVID-19 qui n'en finit plus, sortiront-ils tous bien cette année ? Si ne serait-ce qu'une seule exclusivité est repoussée, le programme s'en retrouverait fort impacté, et difficile de croire que SIE ait un mastodonte du genre sous le coude pour les remplacer au calendrier. Project Athia, Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Remake Part II ne seront certainement pas prêts à temps, mais qui sait.

Là où la console peut faire fort, c'est avec Destruction Allstars, qui sera offert à tous les abonnés PS+ en février 2021 : si la qualité est au rendez-vous, arrivera-t-il à devenir un véritable phénomène de la trempe de Rocket League et Fall Guys, capable de solidifier une large communauté ? Nous le saurons d'ici quelques semaines.

Le partenariat avec Bethesda va dans le même temps payer avec Deathloop et Ghostwire: Tokyo, dont l'exclusivité temporaire sur consoles a été chipée avant le rachat du studio par Microsoft. Ces deux expériences originales devraient attirer quelques curieux, mais auront-elles vraiment le poids pour faire pencher la balance lors de l'achat d'une console next-gen, rien n'est moins sûr. Même chose pour Oddworld: Soulstorm, entouré d'un fort capital sympathie, mais qui ne devrait pas soulever les foules non plus. Reste alors les titres avec moins de budgets comme Season, Stray, Kena: Bridge of Spirits, Goodbye Volcano High, ou Solar Ash pour charmer : si un jeu a du mal à conquérir le cœur d'un joueur seul, ce line-up entier peut séduire.

Halo, les éditeurs tiers et le Xbox Game Pass pour soutenir les Xbox





Et il en va de même chez Xbox, qui s'est créé un beau catalogue d'exclusivité consoles chez les éditeurs tiers. 12 Minutes, Sable, Scorn, The Artful Escape, The Ascent, The Gunk, The Medium, S.T.A.L.K.E.R. 2 et bien d'autres ont prévu d'arriver en avant-première chez Microsoft, et sachant que bon nombre d'entre eux intégreront le Xbox Game Pass dès leur sortie, vous n'aurez même pas à vous poser la question de les acheter ou non si vous êtes abonnés. Il y a fort à parier que d'autres contrats du genre seront signés dans les mois qui viennent, pour le plus grand bonheur de ce type de productions.

Et il va falloir compter sur elles, car mine de rien, ce n'est pas la joie du côté des Xbox Game Studios. Everwild, Avowed, Perfect Dark, Fable, State of Decay 3 et peut-être même le prochain Forza Motorsport ont été très peu montrés, et devraient probablement manquer l'année, même si l'espoir subsiste pour le jeu de course. Starfield, The Elder Scrolls VI et les autres jeux Bethesda pourraient voir le jour en exclusivité totale ou temporaire sur Xbox Series X | S, mais pour ce qui est des deux titres déjà connus, ils ne sont pas prêts d'être jouables.

Senua's Saga: Hellblade II pourrait venir renforcer le line-up si Ninja Theory est plus avancé que ce qu'il ne laisse entendre publiquement, tout comme le discret As Dusk Falls. De même, le portage Xbox Series X | S de Microsoft Flight Simulator cet été pourrait faire son petit effet, même si les mordus lui préféreront sa version PC. CrossfireX et son multijoueur en free-to-play accompagné d'un solo payant devraient tenter leur chance dans les mois qui viennent, mais la hype ne semble pas du tout avoir pris avant la sortie. Dans tout cela, le sauveur devrait être Halo Infinite, pas prévu avant l'automne 2021, qui n'aura pas le droit à l'erreur alors que même certains des plus grands fans sont devenus frileux à son égard depuis la révélation de son gameplay. Mais là encore, MSF est déjà jouable dans de meilleures conditions sur PC, et tout ce beau petit monde devrait sortir Xbox One dans le même temps, alors pourquoi se presser vers la next-gen ?

N'aurons-nous vraiment aucune grosse exclusivité Xbox à nous mettre sous la dent avant la deuxième moitié de l'année 2021 ? Pour le moment, c'est ce qui se présage... Mais avec la carte du Xbox Game Pass plus riche que jamais en jeux multiplateformes, et alors que le parc de consoles de nouvelles générations met du temps à se mettre en place, ce semestre de transition idéale pour explorer son back catalog pourrait ne pas déranger tant que ça les joueurs, même après un automne sans AAA exclusif.

2021, déjà pas une si grande année que ça pour les exclusivités ?





Après un lancement de consoles next-gen en demi-teinte et finalement assez peu de jeu pour justifier le changement de génération, une chose est sûre : cela ne va pas s'arranger tout de suite. Il faudra attendre les cadors Halo Infinite, Ratchet & Clank: Rift Apart, God of War: Ragnarök, Gran Turismo 7, Hellblade II ou Horizon Forbidden West pour que la guerre des exclusivités s'anime enfin, mais leur discrétion ne présage rien de bon pour l'avenir proche. La bataille devrait donc d'abord se jouer du côté des éditeurs tiers, avec de jolies pépites à découvrir en avant-première. De même chez Nintendo, qui hormis les peu attendus Shin Megami Tensei V et Super Mario 3D World + Bowser's Fury va devoir vite se construire un calendrier solide : cependant, contrairement à ses concurrents, il sait annoncer et sortir des exclusivités rapidement. Bravely Default II et les deux Monster Hunter devraient tout de même bien aider. Reste alors les éventuelles surprises des salons de l'été, E3 comme gamescom, mais difficile de croire non plus qu'une grosse exclusivité y sera annoncée pour une arrivée dès la fin de l'année, en tout cas sur Xbox Series X et S ou PS5. Avec tout cela, 2021 sera-t-elle une grande année pour les exclusivités, voire le jeu vidéo tout court ?