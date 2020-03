Xbox Series X : Microsoft fait le point sur le DirectX Ray Tracing, et partage un exemple pour émoustiller

Il y a peu, Microsoft a envoyé la sauce et a énormément communiqué sur sa prochaine console, la Xbox Series X. Caractéristiques de la bête, manette, carte mémoire, les joueurs n'ont qu'une hâte, poser leurs mains sur ce nouveau joujou technologique. En attendant la venue de la machine dans nos rayons et pour nous faire saliver, la firme américaine partage quelques informations sur la technologie DirectX Ray Tracing.

Qu'est-ce concrètement ?

Le DirectX Ray Tracing simule les propriétés de la lumière et du son plus précisément qu’aucune autre technologie auparavant. Pour vous donner une meilleure idée de ce qu’implique le Ray Tracing pour vos jeux, prenons l’exemple de Minecraft, l’un des titres les plus populaires au monde.

Il suffit de comparer le rendu actuel avec les environnements plus dynamiques et réalistes à l’aide du DirectX Ray Tracing accéléré matériellement pour comprendre à quel point l’éclairage réaliste change le jeu. Les ombres projetées par les objets s’atténuent lorsque vous vous éloignez de ces derniers et la lueur orange émise par la lave se dissipe quand nous prenons de la distance ou se reflète sur les rails des wagons miniers. Nous pouvons voir les rayons de la lune traverser les craquelures des murs et se refléter sur les particules flottant dans l’air. Si nous additionnons tous ces détails possibles grâce au Ray Tracing, le monde virtuel devient plus réaliste, l’immersion est décuplée et les sensations lorsque l’on joue à Minecraft changent pour le meilleur.