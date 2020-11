Xbox Series X et S : notre comparatif en photos des différentes générations de manettes de Microsoft

Nous avons actuellement la Xbox Series X et nous sommes en train de la torturer avec amour afin d'essayer de vous proposer un test qui sera le plus complet possible. Actuellement sous embargo, nous ne pouvons vous parler que de l'esthétique et nous vous avons déjà proposé notre unboxing maison de la belle de Microsoft. Hier, Microsoft a mis en ligne une belle vidéo mettant en avant ses nouvelles manettes, nous avons aujourd'hui retrouvé dans notre grenier les précédents modèles existants afin de vous proposer ce comparatif photo.

À la page suivante de cet article, vous pourrez ainsi voir la manette des Xbox Series à côté de la manette Xbox (première du nom), de celle de la Xbox 360 et enfin de celle de la Xbox One. Nous en avons profité pour faire une petite photo avec quelques modèles collector, dont celui de Cyberpunk 2077 dont nous vous avions proposé un unboxing ici.

La date de sortie des Xbox Series X et S est fixée au 10 novembre prochain et, malgré le confinement, les livraisons à domicile et les retraits en magasin sont toujours assurés par les différentes enseignes. À noter, l'attestation de déplacement dérogatoire permet de le faire en toute légalité.