Ce week-end sur GAMERGEN.COM : notre dossier PS5 et Xbox Series X et S, des bugs dans GTA, et le retour de McDevitt chez Ubisoft

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 ?

Cela fait un an que la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S sont exhibées dans nos rayons, nous avons fait un point sur les titres exclusifs disponibles sur chaque plateforme. En outre, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition subit d’énormes problèmes, et Darby McDevitt fait son retour chez Ubisoft pour travailler sur la franchise Assassin’s Creed.

En outre, selon certaines rumeurs, le développement de Beyond Good & Evil 2 serait chaotique, Windows Central a peut être dévoilé deux exclusivités Xbox avant l’heure, nous avons jeté un œil sur les nouveautés de la semaine du Nintendo eShop, il y a du neuf dans Fortnite, Happy Chaos s’invitera dans Guilty Gear: Strive, et plusieurs tenues pour Spider-Man dans Marvel’s Avengers ont été détaillées.

Pour finir, ne loupez pas notre tutoriel du moment : TUTO Oculus Quest 1 & 2 : boostez et améliorez la netteté de vos jeux grâce à Macrodroid