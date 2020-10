UNBOXING Xbox Series X et S : Microsoft nous présente la nouvelle manette en vidéo

Contrairement à la Xbox Series S, les manettes qui vont accompagner les machines next-gen de Microsoft sont connues depuis longtemps, elles ont été dévoilées dès le mois de mars. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire, avec quand même un nouveau pavé directionnel, une compatibilité PC, Xbox One et mobiles grâce au Bluetooth et un bouton Partager.

Mais Microsoft est quand même fier de ses nouvelles manettes, et il les met en avant dans une nouvelle vidéo d'unboxing dévoilée aujourd'hui. Le constructeur l'avoue, la précédente manette de la Xbox One était très bien, il n'y avait pas grand-chose à rajouter, Microsoft s'est donc contenté des points cités plus haut, tout en améliorant la qualité de la finition et l'ergonomie, mais rien n'a pour autant été laissé au hasard. Au lancement des Xbox Series X et S, trois modèles seront disponibles, en noir, blanc ou bleu, vendue 59,99 € sur Amazon.fr.

Mais surtout, cette vidéo de déballage nous apprend ce que contiendront les boîtes de ces manettes vendues seules, avec donc le contrôleur, mais également des papiers légaux que personne ne lira, un code pour profiter du Xbox Game Pass Ultimate gratuitement pendant 14 jours, mais pas de câble USB-C pour recharger la manette. Eh oui, comme pour la DualSense de la PS5 de Sony, il faudra utiliser celui inclus avec votre console ou utiliser un câble tiers (pour smartphones, manette Pro de Switch, etc., la connectique se répand de plus en plus). Ce qui n'est finalement pas si étonnant, car les manettes Xbox fonctionnent à pile, même si des batteries de remplacement sont proposées sur le marché. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre, ces manettes seront disponibles en même temps que les Xbox Series X et S le 10 novembre prochain.