UNBOXING de la DualSense : absence de câble USB-C, essai sur PS4, Xbox Series X, PC et mobile, démontage... un YouTubeur a déballé la manette

Les médias et influenceurs étasuniens ont déjà reçu la PlayStation 5 et ses accessoires en vue de premiers tests, à venir dans les semaines qui viennent. Ils n'ont eu le droit de montrer que l'emballage de la console, mais le YouTubeur Austin Evans a eu l'occasion de réaliser le tout premier unboxing de la DualSense, le temps pour lui d'exprimer son ressenti initial et de s'essayer à quelques manipulations.

Première surprise, la DualSense vendue seule n'est pas livrée avec un chargeur USB-C : il faudra compter sur les vôtre ou celui compris dans le bundle de la PS5 pour recharger votre manette. Côté aspect, Austin Evans lui trouve un ton grisonnant qui ne transparait pas sur les visuels commerciaux. Pour le reste, il a pu jouer avec les gâchettes adaptives et le bouton d'allumage, mais n'a pas encore eu le droit de la connecter à une PlayStation 5 (ou en tout cas de le montrer en vidéo ou d'en parler).

Cela ne l'a pas empêché de la brancher à une PS4, pour se rendre compte que le périphérique est reconnu, que le microphone est détecté, mais que la manette n'est pas utilisable, comme annoncé. Sur une Xbox Series X, qu'il a aussi en sa possession, la DualSense se recharge, mais n'est pas plus fonctionnelle. Mieux, l'accessoire est pleinement utilisable sur une Surface Go (et donc sur un PC), ainsi que sur un téléphone portable avec le Xbox Game Pass : rien de surprenant là dedans, cela était prévu, mais c'est la première fois que nous voyons cette fonctionnalité en action. La vidéo se termine sur un démontage très artisanal de la manette, pour apercevoir ses entrailles pour ceux que cela intéresse.

La DualSense peut être achetée seule pour 69,99 € sur Amazon.fr, pour une sortie en même temps que la PS5, le 19 novembre en France.

Lire aussi : PS5 : comparaison de la DualSense avec la DualShock 4 et démo de gameplay sur Astro's Playroom