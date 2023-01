UNBOXING DualSense Edge : notre déballage maison de la manette pro de Sony PlayStation

Sony Interactive Entertainment avait fait son petit effet en dévoilant la manette DualSense Edge pendant la gamescom Opening Night Live de l'année dernière. Sa sortie, prévue le 26 janvier prochain approche donc et nous avons reçu la belle, un peu en avance, pour pouvoir la tester. En attendant de vous donner notre avis, nous avons décidé de partager avec vous l'ouverture de la boîte afin de découvrir à quoi ressemble vraiment cette manette pour les gamers « exigeants ».

Contenu de la boîte : La manette DualSense Edge ;

Une boîte de transport coquée (avec ouverture pour chargement) ;

Une rallonge USB tressée de 2,50 m ;

Quatre palettes (deux très courtes, deux longues) ;

Quatre joysticks bombés (deux courts, deux longs) ;

Un accessoire pour bloquer le câble USB lorsqu'il est connecté à la manette.

Pour rappel, les sticks et leurs capuchons sont interchangeables, il y a des palettes à l'arrière pour y assigner les touches de notre choix, il est possible de régler la course des gâchettes adaptatives et de leur zone morte ainsi que la sensibilité des joysticks. Elle est utilisable avec ou sans fil et il y a aussi des boutons pour régler le volume, les profils et plein d'autres choses que nous verrons dans le test à venir.

En attendant, nous vous invitons à aller à la page suivante pour découvrir l'unboxing en photos de la DualSense Edge.