UNBOXING The King of Fighters XV Omega Edition : notre déballage maison en photos et vidéo

Page 2 : Photos unboxing The King of Fighters XV Omega Edition

Page 1 : The King of Fighters XV Omega Edition

Cela faisait six longues années que cette licence n'avait pas connu d'opus numéroté et l'arrivée de The King of Fighters XV va apporter un peu de nouveauté que ce soit dans le gameplay, la possibilité de jouer en ligne et surtout au niveau des graphismes.

L'édition Omega de The King of Fighters XV est un collector sans statuette vendue à un prix fort raisonnable de moins de 90 euros, quel que soit le support physique. Dans la boîte, il y a le Blu-ray du jeu, des lithographies, des codes pour du contenu dématérialisé et la bande-son sur deux CD.

Voici la liste du contenu de l'édition Omega : Boîte cartonnée collector ;

Le jeu en version physique ;

Artbook de 119 pages ;

3 lithographies (sans les cadres montrés sur le packaging);

Deux CD audios dans un boîtier collector ;

Team Pass 1 (code) ;

Costume DLC pour Terry « GAROU MotW » (code) ;

Costume DLC pour Terry « Classic Leona » (code).

Dans notre vidéo ci-dessous, en plus de l'unboxing complet, vous pouvez voir toutes les pages de l'artbook.

Vous trouverez les photos de notre unboxing à la page suivante de cet article.

L'édition Omega de The King of Fighters XV est disponible sur consoles PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox Series X à la Fnac, sur Amazon ou chez Micromania. Point de cette version collector pour les PC.