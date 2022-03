UNBOXING HTC VIVE FLOW : notre déballage maison en photos et vidéo des lunettes VR immersives de HTC

Les lunettes VR immersives HTC VIVE Flow, dévoilées en octobre dernier, devaieznt initialement sortir le mois suivant mais c'est seulement depuis quelques jours qu'elles sont enfin disponibles en France. Le constructeur taiwanais destine cet accessoire, bien moins lourd et encombrant qu'un casque VR traditionnel, aux échanges sociaux, à la relaxation, à la gymnastique cérébrale mais aussi au visionnage de films ou de la télévision en VR. Si le gaming n'est clairement pas sa cible, il n'en reste pas moins compatible avec Viveport - la boutique en ligne de HTC - et quelques jeux initialement destinés au HTC Vive Focus.

La boite est particulièrement petite et fabriquée avec des matériaux recycables. A l'intérieur, le constat est mitigé avec un support en plastique et deux sachets sur trois en plastique à usage unique. Dommage. De même trois notices assez conséquentes, car en plusieus langues, sont présentes alors que se connecter à Internet est obligatoire pour l'installation du casque, que le lien pour le faire est imprimé sur la boite et que tout est expliqué en ligne. HTC a encore un peu de chemin à parcourir pour économiser des ressources.

Le contenu de la boite : Lunettes immersives HTC VIVE Flow ;

Câble USB Type-C de 1,2 mètres (pour relier à une batterie externe non fournie) ;

Housse souple de transport (et non coquée comme annoncé);

Support nasal (pour utilisation sans le cache-lumière) ;

Notices.

A noter, alors que sur toutes les vidéos et les infographies montrant ses lunettes VR immersives, HTC avait montré une belle boite de transport coquée, c'est une simple housse en tissu que le contructeur livre dans la boîte. Une légère impression - euphémisme quand tu nous tiens - d'avoir été floué surgit à ce moment là mais comme toujours, le visuel présenté était non-contractuel. Dommage, mais nous y reviendrons dans notre test complet qui arrive bientôt. Les photos de notre unboxing sont à la page suivante et vous trouverez ci-dessous, le replay de notre vidéo LIVE « HTC VIVE FLOW : unboxing et premières impressions ».

Vous pouvez trouver les HTC VIVE Flow sur le site officiel au prix de 549 euros avec deux mois d'abonnement à Viveport Infinity et les Earbuds HTC offerts jusqu'au 3 avril 2022. Elles sont disponibles sur le site de LDLC à 549,95 € sans les avantages cités mais livrables en 24 heures par chronopost gratuitement en point relais ou à 0,99 cents à domicile.