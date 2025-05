UNBOXING MSI Claw 8 AI+ : notre déballage en photos de cette grosse console portable

Pas l'acteur le plus populaire de cette guerre des PC/consoles portables, MSI a quand même dans son catalogue la Claw, qui fait son retour en 2025 avec une version améliorée et évidemment plus puissante, la Claw 8 AI+. Une machine dotée d'un écran de 8 pouces et propulsée par des applications utilisant l'intelligence artificielle, MSI nous a envoyé un exemplaire de test.

Mais d'abord, la MSI Claw 8 AI+, c'est quoi ?

La console MSI Claw 8 AI+ A2VM est équipée d'un processeur Intel Core Ultra 7 (série 2) et de la technologie Intel XeSS pour garantir une efficacité améliorée et des performances exceptionnelles. Grâce à son écran 8'' immersif et à sa batterie d'une capacité de 80 Wh, la Claw 8 AI+ A2VM promet une expérience utilisateur complète et de qualité.

Dans ce carton, qui n'est clairement pas neuf, nous retrouvons :

La MSI Claw 8 AI+ ;

Son chargeur USB-C (câble soudé à l'adaptateur secteur) ;

Un manuel d'utilisation.

Nous avons donc sorti notre plus beau plaid moumoute pour exposer la console et, comme vous pouvez le voir sur la seconde page, la MSI Claw 8 AI+ est un sacré monstre qui en impose à côté de la petite Nintendo Switch 1. Cependant, les traces de doigts sont légion sur l'écran tactile (déjà bien utilisé par d'autres rédactions).

Notre test complet de la MSI Claw 8 AI+ arrivera prochainement sur GAMERGEN.COM. Si le PC/console portable vous intéresse, vous pouvez l'acheter contre 999,99 € à la Fnac.