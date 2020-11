Series X et S : Sony et Nintendo réagissent aux lancements des nouvelles consoles de Microsoft

Les nouvelles consoles de salon de Microsoft ont enfin été lancées, les joueurs sur la Toile sont heureux de montrer leur nouveau bébé à la maison. Vous l'aurez donc compris, en ce moment, c'est la fête ! La concurrence, elle, n'est pas indifférente à la venue d'une nouvelle plateforme et souhaite exprimer quelques mots pour l'occasion.

Congratulations to @Xbox @XboxP3 on the launch of Xbox Series X | S today. — Doug Bowser (@thetruebowser) November 10, 2020

Ainsi, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a félicité Xbox et Phil Spencer pour l’arrivée des nouvelles Xbox Series X et S. Il a stipulé ainsi : « Félicitations à @Xbox et @XboxP3 pour le lancement des Xbox Series X | S aujourd’hui. » Le compte officiel de PlayStation a également réagi sur Twitter. À travers une courte vidéo de Mortal Kombat 11, c'est le personnage Jax qui joue du saxophone et le mot Friendship apparaît à la fin dans une ambiance festive.

Shuhei Yoshida, Head of Independent Developer Initiative chez Sony Interactive Entertainment, y va aussi de sa personne et est fier de montrer ce nouveau joujou technologique sur son meuble à côté de la PS4.

A new friend in my room :D pic.twitter.com/iLouZBTpES — Shuhei Yoshida (@yosp) November 11, 2020

Ce n'est plus un secret depuis le temps, même s'il y a une grosse rivalité, chaque société se respecte et s’apprécie.

