Valheim : 10 millions de joueurs pour le jeu de survie

Il y a maintenant un peu plus d'un an, au début du mois de février 2021, Iron Gate et Coffee Stain Publishing lançaient Valheim, un jeu d'exploration et de survie. Le titre a vite séduit les joueurs, enregistrant plus d'un million de ventes en une semaine, pour atteindre les 8 millions de copies écoulées en août dernier.

Depuis, l'engouement autour du jeu s'est un peu calmé, mais le titre continue d'attirer de nouveaux joueurs, notamment grâce à des mises à jour régulières, le jeu étant encore en Early Access. Aujourd'hui, les développeurs annoncent que Valheim s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires. Le studio remercie tous les joueurs et explique que jamais il n'aurait espéré un tel succès au lancement du titre l'année dernière.

Valheim est pour l'instant uniquement disponible en accès anticipé sur ordinateurs, via Steam. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.