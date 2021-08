Embracer Group : 8 millions de Valheim et 1 million de Biomutant, le jeu rentable en une semaine

Embracer Group est comme toujours en grande forme, il vient d'annoncer le rachat de trois nouveaux studios et il profite surtout de son bilan financier pour dévoiler quelques informations concernant les ventes de ces deux derniers jeux, Valheim et Biomutant. Le premier cartonne en Early Access sur PC, le studio comptait atteindre les 8 millions de ventes avant juin dernier, un pari visiblement réussi.

Embracer Group a en effet dévoilé qu'il avait vendu 1,1 million d'exemplaires de Valheim entre avril et juin 2021, faisant donc grimper le total à plus de 8 millions de copies vendues pour le jeu de survie avec des Vikings. Concernant Biomutant, c'est un peu moins impressionnant, le titre s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires seulement, mais c'est tout de même une bonne opération pour le groupe, qui affirme que le jeu a été rentable en une semaine seulement. Cela prend en compte les coûts de développement et de marketing, mais aussi le rachat d'Experiment 101 et de la franchise. Des ventes pas exceptionnelles, mais « conformes aux attentes de la direction » selon Embracer Group, comme quoi, il vaut mieux une stratégie payante avec un AA plutôt qu'un échec avec un looter shooter ambitieux.

