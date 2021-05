Embracer Group vise les 8 millions de Valheim avant la fin juin, un point sur les ventes de ses autres jeux

Embracer Group est une firme particulièrement à l'aise en ce moment, elle possède pour rappel THQ Nordic et tous ses studios, mais également Coffee Stain, qui édite le jeu de survie multijoueur Valheim. Un titre vendu à un million d'exemplaires lors de sa première semaine en Early Access.

Cette quantité a continué de grimper et Embracer Group annonce aujourd'hui que plus de 6,8 millions de copies de Valheim ont été vendues. Un très gros chiffre, mais la firme estime qu'il peut atteindre les 7,8, voire 8 millions d'exemplaires vendus d'ici la fin de son trimestre fiscal, qui se terminera le 30 juin prochain.

Embracer Group fait également le point sur les ventes de ses autres titres, il indique qu'il a écoulé deux millions de copies de SnowRunner, autant d'exemplaires de Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté et un million de copies du remake de Destroy All Humans!. De quoi faire grimper son chiffre d'affaires annuel de 72 % par rapport à sa précédente année fiscale, et plus précisément sur le dernier trimestre, c'est une hausse de 80 %, merci Valheim et ses cinq développeurs d'Iron Gate Studio.

Destroy All Humans! refera parler de lui cet été avec la sortie de la version Switch